《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥結束在海南博鰲亞洲論壇２０２１年年會的
活動後，今日早上轉往廣州，明日（２２日）出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議。創新及
科技局局長薛永恆、財經事務及庫務局局長許正宇和粵港澳大灣區發展專員袁民忠隨行。
林鄭月娥４月２３日返港。在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。
（ｃｌ）
21/04/2021 08:59
【大灣區】林鄭月娥明日廣州出席大灣區建設領導小組會議
《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥結束在海南博鰲亞洲論壇２０２１年年會的
活動後，今日早上轉往廣州，明日（２２日）出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議。創新及
科技局局長薛永恆、財經事務及庫務局局長許正宇和粵港澳大灣區發展專員袁民忠隨行。
林鄭月娥４月２３日返港。在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。
（ｃｌ）
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