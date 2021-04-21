【香港政情】涉違國安法被查或檢控者不獲發選舉開支

《經濟通通訊社２１日專訊》選舉事務處今日向曾參與２０２０年立法會換屆選舉的參選人

，發布經修訂後的申報選舉開支申索指引，列明候選人如因為涉嫌違反《港區國安法》，正接受

調查或被刑事起訴，將不獲總選舉事務主任發放申索的款項，直至有關調查或法律程序被最終裁

定、放棄或終止為止。若果候選人其後被法庭裁定因涉及非法選舉活動而觸犯《港區國安法》，

將失去收取全部政府付款的資格。



＊初選案泛民候查者料中招＊



在新安排下，預料涉及去年民主派初選案被檢控及保釋候查者，都不能申領選舉開支。

選舉事務處指，如無權申索選舉開支的候選人或候選人名單，已獲政府付款，必須立即向政

府歸還多獲批發的款項。任何未歸還的款項，可被視作拖欠政府的民事債項予以追討。如總選舉

事務主任得悉國家安全處已中止有關調查，或法庭裁定候選人無罪，會在有關申索的核實工作完

成後，立即安排發放有關款項予候選人。



＊尚未安排向候選人發還款項＊



選舉事務處回覆查詢時表示，現正根據候選人提交的選舉申報書及獲得的所有文件證據，核

實每項申索是否完全符合新指引及選舉舞弊條例的要求，以及決定政府應支付的金額，核實工作

仍在進行中，尚未安排向任何候選人發還有關款項。（ｃｌ）

