《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始回應立法會議員書面質詢時表示，正
與廣東省政府就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式，展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術
平台的互聯互通，以便逐步有序地恢復兩地居民跨境往來。
陳肇始指，目前市民接種疫苗後，除了獲發紙本針卡，亦可透過「智方便」流動應用程式下
載電子針卡，兩款針卡都有可作驗證的二維碼，利用數碼簽署技術，令二維碼內的資料不能被人
竄改，相關技術亦可支援透過掃描二維碼驗證和收集疫苗接種紀錄。（ｃｌ）
21/04/2021 13:06
【新冠疫苗】陳肇始：正與廣東省政府商討疫苗接種紀錄對接方式
《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始回應立法會議員書面質詢時表示，正
與廣東省政府就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式，展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術
平台的互聯互通，以便逐步有序地恢復兩地居民跨境往來。
陳肇始指，目前市民接種疫苗後，除了獲發紙本針卡，亦可透過「智方便」流動應用程式下
載電子針卡，兩款針卡都有可作驗證的二維碼，利用數碼簽署技術，令二維碼內的資料不能被人
竄改，相關技術亦可支援透過掃描二維碼驗證和收集疫苗接種紀錄。（ｃｌ）
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