【企業盈喜】首都創投（２３２４）料中期虧轉盈賺４６００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》首都創投（０２３２４）公布，預期截至今年３月底止中期虧

轉盈，期內純利約為４６００萬元，而去年同期則為虧損６０９０萬元。

期內，按公允值計入損益處理之財務資產之收益淨額約為４０２０萬元，去年同期為虧損約

６０００萬元。（ｓｌ）

