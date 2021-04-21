【新冠肺炎】本港新增１宗輸入確診個案，逾半月後再現本地零確診

《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至４月２１日零時零分，本港新

增１宗新冠肺炎確診個案，是繼４月４日，相隔１７日後再次錄得本地零確診。至今本港個案累

計１１７０５宗（包括１１７０４宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的一宗輸入個案，患者為３１歲女性，無病徵，從菲律賓抵港，住油麻地香港海景絲麗

酒店。

過去１４天（４月７－２０日）累計新增１７２宗個案，包括３９宗本地個案（包括１宗可

能本地個案），其中１５宗源頭不明。（ｃｌ）

