《經濟通通訊社２１日專訊》職工盟近日舉辦多場內部放映會，播放講述反修例事件的紀錄
片，包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》。民建聯周浩鼎質疑涉嫌違反《港區
國安法》，要求執法機關徹查並採取行動。職工盟總幹事蒙兆達批評，周浩鼎和左報批評屬「生
安白造」，試圖作「文革式批鬥」。
職工盟指，幾部紀錄片已通過評審，被評為三級，但不是「違法禁片」，質疑有建制人士聲
稱電影「違法」是上綱上線。蒙兆達反問是否在《國安法》下，連探討和紀錄社會事件的空間都
要被全面扼殺。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/04/2021 16:50
【香港政情】播理大圍城被指違反國安法，職工盟形容是文革式批鬥
《經濟通通訊社２１日專訊》職工盟近日舉辦多場內部放映會，播放講述反修例事件的紀錄
片，包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》。民建聯周浩鼎質疑涉嫌違反《港區
國安法》，要求執法機關徹查並採取行動。職工盟總幹事蒙兆達批評，周浩鼎和左報批評屬「生
安白造」，試圖作「文革式批鬥」。
職工盟指，幾部紀錄片已通過評審，被評為三級，但不是「違法禁片」，質疑有建制人士聲
稱電影「違法」是上綱上線。蒙兆達反問是否在《國安法》下，連探討和紀錄社會事件的空間都
要被全面扼殺。（ｃｌ）（ｚｚ）
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰