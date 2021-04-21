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21/04/2021 16:50

【香港政情】播理大圍城被指違反國安法，職工盟形容是文革式批鬥

　　《經濟通通訊社２１日專訊》職工盟近日舉辦多場內部放映會，播放講述反修例事件的紀錄
片，包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》。民建聯周浩鼎質疑涉嫌違反《港區
國安法》，要求執法機關徹查並採取行動。職工盟總幹事蒙兆達批評，周浩鼎和左報批評屬「生
安白造」，試圖作「文革式批鬥」。
　　職工盟指，幾部紀錄片已通過評審，被評為三級，但不是「違法禁片」，質疑有建制人士聲
稱電影「違法」是上綱上線。蒙兆達反問是否在《國安法》下，連探討和紀錄社會事件的空間都
要被全面扼殺。（ｃｌ）（ｚｚ）

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