《經濟通通訊社２１日專訊》賢能集團（０１７３０）公布，預期截至３月３１日止中期除
稅前純利將不少於約１７００萬新加坡元，較去年同期約３８０萬新加坡元增加不少於３﹒４７
倍。
該集團指，除稅前純利增加主因分租所得收益，根據國際財務報告準則第１６號，該收益乃
基於不再確認的使用權資產與分租投資淨額之間的差額得出，而且投資物業公平值虧損減少、管
理宿舍的短期合約可能於截至９月３０日止財政年度下半年到期，以及停車場劃分收到租金折扣
導致租金成本減少。（ｗｈ）
21/04/2021 07:58
【企業盈喜】賢能（０１７３０）料中期純利最少１７００萬坡元
《經濟通通訊社２１日專訊》賢能集團（０１７３０）公布，預期截至３月３１日止中期除
稅前純利將不少於約１７００萬新加坡元，較去年同期約３８０萬新加坡元增加不少於３﹒４７
倍。
該集團指，除稅前純利增加主因分租所得收益，根據國際財務報告準則第１６號，該收益乃
基於不再確認的使用權資產與分租投資淨額之間的差額得出，而且投資物業公平值虧損減少、管
理宿舍的短期合約可能於截至９月３０日止財政年度下半年到期，以及停車場劃分收到租金折扣
導致租金成本減少。（ｗｈ）
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