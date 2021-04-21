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21/04/2021 07:58

【企業盈喜】東江集團（０２２８３）料中期純利大增

　　《經濟通通訊社２１日專訊》東江集團（０２２８３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年大幅增加。
　　該集團指，自去年下半年起，訂單及生產從新冠疫情影響中逐漸反彈，並持續至第一季度、
期內銷售收入４﹒８７億元，同比增加４４﹒５％、期內整體毛利率２４﹒２％，按年上升
３﹒６個百分點。主因第一季度因訂單飽滿使產能利用率有所提高，及去年同期受新冠　疫情負
面影響導致產能閒置增加，以及第一季度綜合溢利５１２０萬元，按年上升７﹒８５倍。
　　該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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