《經濟通通訊社２１日專訊》東江集團（０２２８３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年大幅增加。
該集團指，自去年下半年起，訂單及生產從新冠疫情影響中逐漸反彈，並持續至第一季度、
期內銷售收入４﹒８７億元，同比增加４４﹒５％、期內整體毛利率２４﹒２％，按年上升
３﹒６個百分點。主因第一季度因訂單飽滿使產能利用率有所提高，及去年同期受新冠 疫情負
面影響導致產能閒置增加，以及第一季度綜合溢利５１２０萬元，按年上升７﹒８５倍。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
21/04/2021 07:58
【企業盈喜】東江集團（０２２８３）料中期純利大增
《經濟通通訊社２１日專訊》東江集團（０２２８３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年大幅增加。
該集團指，自去年下半年起，訂單及生產從新冠疫情影響中逐漸反彈，並持續至第一季度、
期內銷售收入４﹒８７億元，同比增加４４﹒５％、期內整體毛利率２４﹒２％，按年上升
３﹒６個百分點。主因第一季度因訂單飽滿使產能利用率有所提高，及去年同期受新冠 疫情負
面影響導致產能閒置增加，以及第一季度綜合溢利５１２０萬元，按年上升７﹒８５倍。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
|剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮 不利巴西經濟
|財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄 連敬涵:股價難脫區間上落
|FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」 一帶一路勢成新風眼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰