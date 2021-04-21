【企業盈警】復星旅遊文化（０１９９２）料中期錄虧損

《經濟通通訊社２１日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，預計疫情將持續對截至６

月３０日止中期營業額產生重大負面影響，預期上半年錄得虧損。

該集團指，截至３月３１日止首季營業額下降約７４﹒５％，至１０﹒５８億元（人民幣．

下同），因受新型冠狀病毒疫情在Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ海外主要客源地和目的地蔓延等，Ｃｌｕｂ

Ｍｅｄ阿爾卑斯山區除瑞士Ｓａｉｎｔ Ｍｏｒｉｚ度假村外所有滑雪度假村在雪季均無法營業

。由於海外疫情主要於去年３月下旬起爆發，今年第一季度度假村運營業務營業額較去年同期下

降８５﹒３％。第一季度儘管受內地疫情反覆及政府宣導農曆春節「就地過年」政策影響，三亞

亞特蘭蒂斯運營業務營業額同比成長約１﹒６１倍，恢復至２０１９年第一季度的９３．６％，

迎接遊客約１１９萬人次，較去年同期增長１﹒２５倍，客房平均入住率約７４．２％，平均每

日房價約２４４０元。

該集團指，去年７月上線的托邁酷客（Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ）生活方式平台於季末下載

量９９萬次，月度活躍用戶人數達５９﹒５萬人。第一季度Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ中國和英國

累計交易額約１﹒６３億元。儘管內地疫情時有反覆，今年清明小長假期間，Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ

中國度假村營業額比２０１９年清明小長假成長６３﹒１％；三亞亞特蘭蒂斯營業額同比

２０１９年清明小長假成長５３％。（ｗｈ）

