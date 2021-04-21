【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６２億人幣，買美團小米沽贛鋒鋰業建行

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股回吐，港股連升兩日後，昨日（２０日）表現反覆，
恆指低開１４３點，甫開曾挫２２０點，見２８８８５點全日低，於１０天線（２８８２２點）
上方見支持，之後拗腰，午後曾升１１４點，見２９２２０點，再次觸及５０天線（約
２９１９８點），不過Ａ股收市偏軟，恆指亦再回落曾轉跌。最終恆指收報２９１３５點，升
２９點或０﹒１％。
按額度計算，北水全日淨流入６２億元人民幣，增加０﹒３％。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是贛鋒鋰業（０１７７２）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）。
主板成交１９５７﹒１１億元增加３０﹒３％。其中港股通成交３１６億元，佔總成交
１６﹒１％。
＊北水轉掃美團，淨流入２１億元＊
配股及發ＣＢ的美團全日力守配股價，升１﹒５２％報２９３﹒６元，北水淨買入２１億元
。
小米集團升０﹒７５％報２６﹒８元，北水淨買入４﹒２億元。
騰訊控股跌０﹒７２％報６２２﹒５元，北水淨買入４億元。
贛鋒鋰業跌２﹒２８％報９８﹒８元，北水淨賣出３﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團 （０３６９０） ２１﹒０２
小米集團 （０１８１０） ４﹒２３
騰訊控股 （００７００） ４﹒００
中國移動 （００９４１） ３﹒６８
香港交易所 （００３８８） ３﹒１２
淨沽出最多港股：
贛鋒鋰業 （０１７７２） －３﹒８７
建設銀行 （００９３９） －２﹒８５
中芯國際 （００９８１） －１﹒０９
華虹半導體 （０１３４７） －０﹒８９
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（ｃａ）