《缸邊隨筆－石鏡泉》杞人憂天？

《缸邊隨筆》今天（２２日），筆者是杞人，不會憂天，但會憂市。



騰訊（００７００）大股東於２０１８年３月沽股套現，謂三年內，不會再沽。２０２１年

４月，三年期滿，又沽了，騰訊大股東沽股是真實踐其三年之約嗎？



跟著這幾天，又有一些其他公司的大股東沽貨。



大股東為何沽貨？是要吃飯、要買屋、買飛機？一般人想的是，公司「錢」景到限。當然

，揸一百幾十億銀紙，跟揸一百幾十億股票，感覺是不同的，錢是人家的，股票又是人家的，人

家要怎做，就由他吧！



但有時要另作他想，大股東尤其是國際級大股東掌握的資訊較多，他們沽貨，是否看到些甚

麼大件事，而我們散戶是看不到的？



騰訊大股東於２０１８年３月沽貨後，騰訊股價就一直下行至同年１１月，今次會否歷史重

演？係就大件事。



有謂當年２月，特朗普已對中國開打貿戰，當時無乜人估會打到咁開巷，是否騰訊大股東收

到風，故沽股？當年騰訊還是搞遊戲為主，跟中美貿戰有甚麼關係？但仍跌到甘。



＊疫情不去 經濟不振＊



今次騰訊大股東減持騰訊，再沒有特朗普搞作，市場又信拜登和中國會ｆｒｉｅｎｄ，所以

不會重複２０１８年的中美惡劣形勢，但我是不信這個的。騰訊大股東是否也不信？



今年最可能搞串個好友ｐａｒｔｙ的，是變種新冠疫。日本和印度疫情失控，會對美國經濟

帶來打擊，沉重與否另計，美國是想重點發展日印，以減少對中國的倚賴，但今年就可能要失算

，這又會為世界經濟帶來甚麼利淡影響？走著瞧。



假如２０１８年的外圍利淡環境仍存（不是貿戰，而是新冠疫揮之不去。），港股會怎走？



看多幾個月便知。







＊綠城管理似呈圓底＊



綠城管理（０９９７９）去年７月由綠城中國（０３９００）分拆上市，主要在內地為商業

項目及政府項目提供代建及相關服務，是內地市場中最大兼首家「輕資產」業務模式的代建公司

，也是港股唯一的相關概念股。



＊全年純利升逾３５％＊



綠城管理昨逆市升，管理層昨早曾以約百萬元增持，收報３﹒９元，升１０﹒４８％，負債

比率３４﹒６６％，預期周息率２﹒１４％。



去年全年，綠城管理代建項目累計合同銷售金額約７４５億元（人民幣．下同），全年純利

４﹒４億元，升３５﹒３％。



去年度新拓代建項目的合約總建築面積１８６９萬平方米，按年增長約１６﹒８％；新拓代

建項目代建費預估５８﹒１億元，增約２２﹒３％；代建項目的管理合約總建築面積７６１０萬

平方米，按年增長約１２﹒７％。



綠城管理３大業務項目為：商業代建、政府代建及其他服務，其中政府代建項目絕大部分是

公共住房物業開發，也有公共基礎設施項目，包括學校、體育設施等。



受惠於內地房地產代建市場發展潛力，綠城管理項目量持續增長。去年尾季，綠城管理代建

項目銷售每月平均約９２億元，也是中國最大的保障房建設服務商。綠城管理昨現大陽燭，可見

有成交支持，東英半年前定其目標價４﹒５元。技術走勢上，料反覆趨上，量度升幅可至５元以

上；策略上，可於現價吸納，短期阻力４元，目標看４﹒２元；短期支持３﹒５元，止蝕３﹒３

元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

