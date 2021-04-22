《專家之言－何志銘》市場對經濟復甦的信心動搖，操作上不宜進取

《專家之言》港股昨日（２１日）借再有藍籌股配股減持等消息，港股裂口低開４３３點，

報２８７０２點，其後指數再下走，跌至２０天線（即約２８６３１點）附近，跌幅曾收窄至

３５７點，見２８７７８點為全日高位，隨後又再插過最多挫６２８點，低見２８５０６點，逼

近百天線（約２８３６８點）。主板股票的升跌比率１４比２８，下跌股份１１５７隻，恆指成

分股７隻股份上升，下跌股份４８隻，升跌比率為１３比８７。最終恆指收報２８６２１點，跌

５１３點或跌１﹒７６％，失守２０天線，全日主板成交縮減至１５４３﹒５４億元（較周二少

兩成）。國指報１０８８８點，跌１９７點或跌１﹒７８％。科指報８１８５點，跌１２６點或

跌１﹒５２％。滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為２７﹒９９億及２６﹒２７億元人民

幣。後市方面，國家主席習近平視像方式出席美氣候峰會，及歐央行公布議息結果，料為市場焦

點所在。至於數據方面，美國將公布連續申請失業救濟金人數，料由３７３萬降至３６４萬及首

次申請失業救濟金人數料由５８萬升至６１萬。最近變種病毒肆虐，復必泰及科興疫苗在應對南

非變種病毒時抗體水平均有下跌，強生及阿斯利康疫苗更傳出副作用之虞，在環球疫情困擾下，

市場對經濟復甦的信心有點動搖，投資市場氣氛見轉弱及保守，故操作上不建議太進取，恆指支

持位暫時２８２００點。《獨立評股人 何志銘》

