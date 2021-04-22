【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬，何啟俊：買內險不如買友邦

《經濟通通訊社記者劉孝言２２日報道》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）發

盈喜，預期截至今年３月底止，第一季度純利按年增長５５％至７５％，主要由於投資收益大幅

增加。盈喜出爐後，國壽Ｈ股一度炒高３％，高見１６﹒１元，內險板塊亦被提振，惟早市尾段

該股開始升幅收窄。

花旗發表研究報告指，國壽首季盈利勝預期，預計股價將有積極反應。該行指，國壽預期的

首季度盈利佔花旗對集團今年全年盈利預測一半以上。受惠於投資收益向好等因素，以壽險為主

的保險企業今年開始，將進入盈利增長的周期。花旗予國壽Ｈ股目標價為２７元，評級為「買入

」。

瑞信預期，內地其他壽險公司會有類似的盈利復甦，但將不及國壽般有強勁的盈利增長。華

夏幸福（滬：６００３４０）相關的潛在減值，或會令平保（０２３１８）今年的盈利受壓，而

今年是國壽轉型的一年，董事長或退任，可能為集團的戰略及執行方面帶來不確定性。該行予國

壽Ｈ股目標價２３元，評級為「優於大市」。



＊板塊走勢落後，國壽趁反彈應走貨＊



國壽投資者策略方面，千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，建議低位持

貨者應趁機套現獲利，無貨者亦不宜沾手。國壽是次盈利高增長相信令人憧憬，但集團亦言明首

季強勁盈利增長乃由於投資收益造好，而年初至３月上旬中港股市表現甚佳，交投熾熱，故公司

投資收益令人滿意。然而，今年次季開始中港股市交投日減，走勢不明且缺乏方向，更有環球疫

情、資金流動性緊張，以及藍籌配股潮等因素拖累，險企能否保持高增長投資收益堪虞。另外，

國壽走勢向來落後板塊，股價由２月下旬開始不斷下調，現時趁反彈減持套現較佳。



＊友邦具股價催化劑後市看俏＊



對於有意部署內險股的投資者，何啟俊認為，與其吼內內險股，倒不如建倉友邦（０１２９

９）。他認為內險板塊跑輸大市，平保及國壽等龍頭股積弱，缺乏催化劑下難以擺脫頹勢，反之

另一龍頭險企友邦更值博，短期港府就再放寬由內地入境香港限制，下月中起推出「來港易」計

劃，讓內地抵港人士免除強制檢疫，客源回增下保費增長將被提振。而且友邦積極擴展中國業務

，早前獲中國銀保監會准許於四川設立分公司，更於先前收購東亞銀行（０００２３）人壽業務

，兩企的協同效應有助友邦布局內地及提升滲透率，新業務價值看俏。他建議投資者於９０至９

６元區間中按自身風險胃納建倉，看好該股有望上試歷史高位１０９元。

