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即市新聞

22/04/2021 09:10

《專家之言－黃德几》海爾智家行業具優勢，整固後有望再上

　　《專家之言》內地疫情相對受控，加上中央明確擴大內需推動經濟，提出要建立起擴大內需
的有效制度，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，料有助刺激家電需求。海爾智家
（０６６９０）的主要業務為生產和銷售冰箱、冷氣、廚房電器、洗衣設備和水家電業務，透過
建立本土化品牌和全球化營運，支持集團提升市場份額。海爾智家連續１２年在全球大型家用電
器品牌零售量第一名，在家電行業具領先優勢。

＊擁有多個家電品牌＊

　　集團擁有多個家電品牌，包括海爾、卡薩帝、Ｌｅａｄｅｒ、ＧＥＡｐｐｌｉａｎｃｅｓ、
Ｃａｎｄｙ、Ｆｉｓｈｅｒ＆Ｐａｙｋｅｌ和ＡＱＵＡ；其中以卡薩帝拓展高端市場。截至２０
２０年１２月３１日止年度，卡薩帝實現淨收入８７億元（人民幣，下同），按年增加１７％，
其中第四季度錄得增幅３５％。
　　２０２０年度，集團的收入２０９７﹒０３億元，按年增加５﹒９％，純利升８﹒２％至８
８﹒７７億元，經調整經營利潤升１０﹒２％至９８﹒８６億元。期內，整體毛利率按年下跌０
﹒５９個百分點，至２９﹒０１％，主要是受疫情影響，去年上半年毛利率下跌１﹒７個百分點
，惟下半年毛利率而改善，提升０﹒３個百分點。去年底，存貨周轉天數為７１天，較２０１９
年底上升４天，惟扣除收購Ｃａｎｄｙ的影響後，庫存周轉天數變化不大；應收賬款及票據周轉
天數，增加２天至４８天。

＊積極發展海外市場＊

　　除了內銷外，集團亦積極發展海外市場，去年度國際業務銷售收入突破千億元。２０２０年
度，集團的海外業務收入為１，００６﹒２３億元，按年增加８﹒３％，其中下半年升１５﹒８
％；當中以北美洲為重點市場，分部收入增加１０％至６３７﹒０５億元。在美國市場，廚電、
家用空調、波輪洗衣機份額第一，在澳洲和新西蘭市場，洗衣機份額第一，在日本市場，冷櫃和
大中型冰箱份額第一。

＊候低３２港元以下吸納＊

　　集團將於本月２９日公有第一季業績，值得留意。集團去年１２月２３日以介紹形式Ｈ股整
體上市，今年２月１８日高見３８﹒４５元（港元，下同）遇阻回落。走勢上，目前企穩各主要
平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距略有收窄，宜候低３２元以下吸納
，反彈阻力３８﹒４５元，不跌穿２９元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（
筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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