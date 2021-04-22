《經濟通通訊社２２日專訊》ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席醫療總監圖雷西博士周三（２１日）表
示，民眾可能需要接種三針新冠肺炎疫苗，以確保有足夠對抗病毒的免疫力，而目前預計民眾將
需要每年接種一次，好像接種季節性流感疫苗一樣。
輝瑞行政總裁布拉早前亦表明，民眾很可能需要在接種兩劑疫苗後一年內，再接種第三劑加
強疫苗，並且可能需要每年接種。（ａｌ）
22/04/2021 16:18
【新冠肺炎】ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席醫療總監：有需要接種三針疫苗
《經濟通通訊社２２日專訊》ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席醫療總監圖雷西博士周三（２１日）表
示，民眾可能需要接種三針新冠肺炎疫苗，以確保有足夠對抗病毒的免疫力，而目前預計民眾將
需要每年接種一次，好像接種季節性流感疫苗一樣。
輝瑞行政總裁布拉早前亦表明，民眾很可能需要在接種兩劑疫苗後一年內，再接種第三劑加
強疫苗，並且可能需要每年接種。（ａｌ）
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