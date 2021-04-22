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22/04/2021 08:31

【全球放水】加拿大央行維持利率不變，縮購債規模，或明年底加息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》加拿大央行周三（２１日）決定將關鍵隔夜利率維持在
０﹒２５％不變，不過決定縮減購債計劃規模，具體由４０億元降至３０億元（加元．下同），
並暗示可能在明年底開始加息。
　　央行亦公布《春季貨幣政策報告》，大幅提升對經濟增長的預期，具體預期今年加拿大國內
生產總額將增長６﹒５％，高於年初預期增長４％，明後兩年分別增長３﹒７％及３﹒２％。另
外預計美國今年經濟增長達７％，同樣高早前預期５％。
　　央行又預計通脹今年將短暫升至３％左右，下半年將回落至２％左右，明年初會進一步回落
，然後反彈。
　　央行解釋當前所持國債在債市佔比約４２％，而經濟閒置產能將在明年下半年被吸收，並實
現通脹目標，暗示最快明年底加息，而非早前預期２０２３年。
　　央行總裁麥克勒姆則表示，即使央行承諾在經濟充滿負荷運轉前不會加息，但不能保證在滿
足條件後借款成本會上升。
　　央行亦警告，實現充分就業可能需要相當長的時間，而由於人口增長，加拿大需要增加
４７﹒５萬個工作崗位，才能恢復到疫前就業率。
　　央行又擔心高樓價可能引發過度借貸，導致部分家庭和金融機構容易受經濟下滑衝擊，而即
使樓市強勁源於基本面需求增加，但過往經驗顯示投資者可能會開始進行投機性行動。（ａｌ）

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