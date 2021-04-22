【全球放水】加拿大央行維持利率不變，縮購債規模，或明年底加息

《經濟通通訊社２２日專訊》加拿大央行周三（２１日）決定將關鍵隔夜利率維持在

０﹒２５％不變，不過決定縮減購債計劃規模，具體由４０億元降至３０億元（加元．下同），

並暗示可能在明年底開始加息。

央行亦公布《春季貨幣政策報告》，大幅提升對經濟增長的預期，具體預期今年加拿大國內

生產總額將增長６﹒５％，高於年初預期增長４％，明後兩年分別增長３﹒７％及３﹒２％。另

外預計美國今年經濟增長達７％，同樣高早前預期５％。

央行又預計通脹今年將短暫升至３％左右，下半年將回落至２％左右，明年初會進一步回落

，然後反彈。

央行解釋當前所持國債在債市佔比約４２％，而經濟閒置產能將在明年下半年被吸收，並實

現通脹目標，暗示最快明年底加息，而非早前預期２０２３年。

央行總裁麥克勒姆則表示，即使央行承諾在經濟充滿負荷運轉前不會加息，但不能保證在滿

足條件後借款成本會上升。

央行亦警告，實現充分就業可能需要相當長的時間，而由於人口增長，加拿大需要增加

４７﹒５萬個工作崗位，才能恢復到疫前就業率。

央行又擔心高樓價可能引發過度借貸，導致部分家庭和金融機構容易受經濟下滑衝擊，而即

使樓市強勁源於基本面需求增加，但過往經驗顯示投資者可能會開始進行投機性行動。（ａｌ）

