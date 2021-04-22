【大國博弈】美參議院通過戰略競爭法，加強科技領域投資抗衡中國

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國會參議院外交關係委員會周三（２１日）以大比數通過

長達２８０頁的《戰略競爭法》法案（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ

Ａｃｔ），加強對全球供應鏈、科技領域的投資抗衡中國。

委員會具體以２１票贊成及１票反對通過法案，將提交參議院全體議員進行投票表決。外交

關係委員會主席梅南德茲表示，今次法案具競爭力的政策和戰略，比以往都更有信心可遞交予總

統拜登簽署。

法案確立新的印太政策和戰略，建議在２０２２至２０２６財年為印太地區提供６﹒５５億

元（美元．下同）的外國軍事援助資金，並在同一時期為印太海上安全倡議和相關項目提供

４﹒５億元資金，同時在人權、民主、經濟競爭問題上向中方施壓。



＊無盡邊疆法議案下周於委員會討論＊



另外由參議院多數黨領袖舒默、印第安納州共和黨參議員托組成的小組提出的《無盡邊疆法

》議案（Ｅｎｄｌｅｓｓ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ａｃｔ），預計參議院商務委員會將在下周討論

。

議案尋求在五年內投入１０００億元在技術、計算、人工智能、製造業和其他領域進行研究

與開發，同時授權１００億元用於創建最少１０個地區技術中心，以及供應鏈危機應對項目。

舒默強調，兩黨一致認為美國必須對未來的技術進行投資以擊敗中國，而無論哪個國家首先

開發出新技術，都將為其使用設定條件。

共和黨眾議員加拉格爾則表示，美國在科學技術方面的優勢岌岌可危，中國透過盜竊知識產

權、工業間諜活動縮小技術差距，這種方式不僅威脅經濟安全，更威脅美國人的生活方式。



＊抵制北京冬奧加入參議院中國問題一攬子法案＊



參議院一個委員會最新亦批准限制美國運動員參加北京冬季奧運會的方案，並納入針對中國

的廣泛一攬子法案，並可能快將提交參議院全體表決。

方案的「外交抵制」措施不會禁止美國運動員參加冬奧，但會禁止撥款派遣任何美國官方代

表團參加，不過國務卿布林肯在情況允許下，可以放棄「外交抵制」。

猶他州共和黨人羅姆尼表示，國際奧委會為中國提供一個接待世界的平台，讓一個正實行種

族滅絕的國家舉辦奧運會，這令人不快和無法容忍，不過美國不想懲罰運動員，因為他們已花了

大量時間訓練就是為冬奧做準備。（ａｌ）（ｚｚ）

