【基金爆倉】傳瑞信Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關投資敞口曾超２００億元

《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》引述知情消息人士報道指，在被迫出售倉位

前，瑞信與爆倉基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ相關的投資敞口超過２００億美元。

消息指瑞信總裁信格泰斯泰，以及最近離職的首席風險總監華納，在基金爆倉出事前幾日才

了解Ａｒｃｈｅｇｏｓ的風險敞口情況，不過瑞信高層現已知曉名義敞口。

消息又指瑞信當時尚未建立動態的保證金系統，實時監控隨著基礎證券價格變化而產生的敞

口風險，而該行原本計劃在春季時將Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關倉位遷入該系統。（ａｌ）

