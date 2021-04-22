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22/04/2021 09:34

【基金爆倉】傳瑞信Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關投資敞口曾超２００億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》引述知情消息人士報道指，在被迫出售倉位
前，瑞信與爆倉基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ相關的投資敞口超過２００億美元。
　　消息指瑞信總裁信格泰斯泰，以及最近離職的首席風險總監華納，在基金爆倉出事前幾日才
了解Ａｒｃｈｅｇｏｓ的風險敞口情況，不過瑞信高層現已知曉名義敞口。
　　消息又指瑞信當時尚未建立動態的保證金系統，實時監控隨著基礎證券價格變化而產生的敞
口風險，而該行原本計劃在春季時將Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關倉位遷入該系統。（ａｌ）

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