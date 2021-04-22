《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》引述知情消息人士報道指，在被迫出售倉位
前，瑞信與爆倉基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ相關的投資敞口超過２００億美元。
消息指瑞信總裁信格泰斯泰，以及最近離職的首席風險總監華納，在基金爆倉出事前幾日才
了解Ａｒｃｈｅｇｏｓ的風險敞口情況，不過瑞信高層現已知曉名義敞口。
消息又指瑞信當時尚未建立動態的保證金系統，實時監控隨著基礎證券價格變化而產生的敞
口風險，而該行原本計劃在春季時將Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關倉位遷入該系統。（ａｌ）
22/04/2021 09:34
【基金爆倉】傳瑞信Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關投資敞口曾超２００億元
《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》引述知情消息人士報道指，在被迫出售倉位
前，瑞信與爆倉基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ相關的投資敞口超過２００億美元。
消息指瑞信總裁信格泰斯泰，以及最近離職的首席風險總監華納，在基金爆倉出事前幾日才
了解Ａｒｃｈｅｇｏｓ的風險敞口情況，不過瑞信高層現已知曉名義敞口。
消息又指瑞信當時尚未建立動態的保證金系統，實時監控隨著基礎證券價格變化而產生的敞
口風險，而該行原本計劃在春季時將Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關倉位遷入該系統。（ａｌ）
|中國故事22/04/2021
狗不理敗走京城
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰