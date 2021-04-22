《經濟通通訊社２２日專訊》評級機構惠譽周三（２１日）表示，中國與澳洲的貿易風險因
相互依存而減輕，預計中國任何進一步的懲罰性貿易措施，將是針對澳洲較小的出口項目，不過
中國貿易限制措施對澳洲增長前景構成的潛在外溢影響將非常溫和。（ａｌ）
22/04/2021 10:14
【大國博弈】惠譽：中國與澳洲的貿易風險因相互依存而減輕
《經濟通通訊社２２日專訊》評級機構惠譽周三（２１日）表示，中國與澳洲的貿易風險因
相互依存而減輕，預計中國任何進一步的懲罰性貿易措施，將是針對澳洲較小的出口項目，不過
中國貿易限制措施對澳洲增長前景構成的潛在外溢影響將非常溫和。（ａｌ）
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