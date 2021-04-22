《台股攻略－馮偉明》獲利盤出籠，台股力守萬七點

《台股攻略》台股今日（２２日）在美股及亞股造好氣氛帶動下，加權指數曾升２２６點至

１７４２８點高位，惟午市過後沽壓湧現，收市報１７０９７點，大跌１０５點，成交金額則急

速擴大至新台幣６４４８億元歷史新高，緊守萬七點關口。

電子權值股持續疲弱，台積電收新台幣５９１元，跌新台幣１元，大立光收新台幣

３０５０元，跌新台幣５元，而鴻海跌勢則相對沉重，收新台幣１１７﹒５０元，跌新台幣

２﹒５０元。傳產股今日明顯回軟，鋼鐵股微升收市，指標股的中鋼收新台幣３８﹒９０元，升

新台幣０﹒４０元，新光鋼收新台幣５９﹒３０元，升新台幣０﹒４０元，而大成鋼則收新台幣

４８﹒３０元，升新台幣０﹒３０元。航運股先升後跌，長榮海運收新台幣７２﹒９０元，跌新

台幣３元，陽明海運收新台幣５９﹒６０元，跌新台幣３﹒１０元，而萬海航運則收新台幣

８５﹒８０元，跌新台幣３﹒８０元，三大指標股跌幅約４％至５％。ＭＯＳＦＥＴ廠尼克森受

惠於桌上電腦及手提電腦的強勁市場需求，集團出貨量增加，今日公布３月稅後純益新台幣

０﹒３６億元，按年增３６％，首季盈利亦創歷史新高。

加權指數雖然險守萬七點，惟短線高位震盪，建議操作上宜少注進場或減持，降低投資風險

。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

