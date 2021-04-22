《談國論企－黎偉成》社會消費品零售穩增態勢佳

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年３月份同比快增，特別是高消費項目的增

長態勢更佳，促以內需為主的國民經濟不斷回穩向俏。居民就業、收入皆穩中有提升，相信會使

消費品零售以至房地產等市況持續向好，促以「國內大循環」加「國內外雙循環」的由裡而外、

由外而裡的雙向發展，確保國民經濟穩中有進成長。



＊高消費品耐用品銷情相當良佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年一季度累計

１０﹒５２２１萬億元同比增長３３﹒９％，累高於１－２月份６﹒９７萬億元所增的

３３﹒８％，而國家統計局把２０１９年之數合起來計算所得的兩年平均增長（簡稱兩年均增）

，在首季兩達４﹒２％，比前二個月的３﹒２％提升整整１個百分點，在中國現下仍然面對環球

新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９變種病毒肆虐威脅、經濟重啟不明確等外來壓力底下，消費品零售市

場能夠穩定增長，是得來不易的經濟發展成果。

特別是社會消費品零售總額在２０２１年３月份達３﹒５４８４萬億元，同比增長

３４﹒２％，較１－２月份之數多增０﹒４個百分點，而這是在２０２０年３月有增長而１－２

月份大減的不同比較基礎底下取得的成績，足顯零售市場確有改善。

從限額以上單位商品零售，便可以在相當程度表明中國的零售市況確在改善，甚至保持逐步

提升的良性發展態勢，所涉額度於２０２１年３月份達１﹒２８７７萬億元，同比增長

３５﹒６％，而２０２０年同期之跌則較對上的１－２月份跌幅有所收窄。

以限額以上單位商品零售於３月份所升的３５﹒６％，作為標準基數，以評項下各主要項目

的表現，惹人注目的當然是（一）高消費項目有相對突出的表現，特別是（１）金銀珠寶零售額

於３月份達２５９億元同比大幅增長８３﹒２％，而１－３月份累計８０２億元更飆升

９３﹒４％；（２）化妝品於３月份銷３６８億元同比升４２﹒５％，使１－３月份累計９３３

億元升幅提至４１﹒４％；此二項絕對是非必要品，銷售漲幅皆高於限額以上單位零售，顯消費

者買意強烈，可以一定程度顯示居民生活回穩，甚至俏看前景。

屬於耐用品的（二）家用電器和影像器材，３月份銷７７６億元同比增長３８﹒９％，而１

－３月份累計１９３１億元則增４１﹒４％；建築及裝璜材料是月銷１６１億元更增４３﹒９％

，使一季度的升幅達４８﹒９％。凡此都屬家居有關的消費，反映出居民在疫情基本受控和經濟

大致穩好的基礎下，提高改善居住環境的要求。

再看（三）日常所需的消費品零售項目，增長最快的為服裝鞋帽、針紡織品於３月份銷

１１２９億元同比大幅增長６９﹒１％，更使１－３月累計３４０１億元的增幅提升為

５４﹒１％，居民有心情添衣置服，好事也。

同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於一季度達２﹒３萬億元同比增２５﹒８％，兩年

均增１５﹒４％。此項於整體消費品零售總額佔比達２１﹒９％。



＊網上實物銷售佔零售逾二成屬佳象＊



網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，肯定具有可觀的

發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因（Ｉ）全國城鎮新增就業於２０２１年１－３

月份增加２９７萬人，以１－２月份增１４８萬人計即３月份淨增１４９萬人，調查失業率於３

月份為５﹒３％，低於２月份５﹒５％和１月份５﹒４％。和（ＩＩ）全國居民人均可支配收入

於一季度９７３０元，名義及扣除價格因素實際同比均增１３﹒７％，兩年均增則分別為７％與

４﹒５％。

穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

