【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６５﹒３億人幣，買中移動安踏

《經濟通通訊社２２日專訊》外圍疫情續引憂慮，中港股市今日表現反覆，恆指高開９５點
，甫開曾升２２６點，見２８８４８點全日高，返１０天線（約２８７９４點）後回軟，曾倒跌
２４點，見２８５９７點全日低，稍穿２０天線（約２８６２４點）後回穩。午曾復升逾１７０
點，於十天線下方爭持。恆指收報２８７５５點，升１３３點或０﹒５％。
按額度計算，北水全日淨流入６５﹒３億元人民幣，增加２０﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）、長城汽車（０２３３３）。
主板成交１５４５﹒２２億元增加０﹒１％。其中港股通成交２９８﹒２億元，佔總成交
１９﹒３％。
＊北水轉掃中移動，淨流入近１１億元＊
中國移動升１﹒６２％報５３﹒３元，北水淨買入１０﹒６億元。
安踏體育升３﹒２７％報１３５﹒６元，北水淨買入９﹒３億元。
長城汽車跌１２﹒６８％報２１﹒３５元，北水淨買入３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） １０﹒６２
安踏體育 （０２０２０） ９﹒２８
長城汽車 （０２３３３） ３﹒８０
中國燃氣 （００３８４） ３﹒５７
香港交易所 （００３８８） ３﹒３８
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（ｃａ）