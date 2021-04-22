【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６５﹒３億人幣，買中移動安踏

《經濟通通訊社２２日專訊》外圍疫情續引憂慮，中港股市今日表現反覆，恆指高開９５點

，甫開曾升２２６點，見２８８４８點全日高，返１０天線（約２８７９４點）後回軟，曾倒跌

２４點，見２８５９７點全日低，稍穿２０天線（約２８６２４點）後回穩。午曾復升逾１７０

點，於十天線下方爭持。恆指收報２８７５５點，升１３３點或０﹒５％。

按額度計算，北水全日淨流入６５﹒３億元人民幣，增加２０﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１５４５﹒２２億元增加０﹒１％。其中港股通成交２９８﹒２億元，佔總成交

１９﹒３％。



＊北水轉掃中移動，淨流入近１１億元＊



中國移動升１﹒６２％報５３﹒３元，北水淨買入１０﹒６億元。

安踏體育升３﹒２７％報１３５﹒６元，北水淨買入９﹒３億元。

長城汽車跌１２﹒６８％報２１﹒３５元，北水淨買入３﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） １０﹒６２

安踏體育 （０２０２０） ９﹒２８

長城汽車 （０２３３３） ３﹒８０

中國燃氣 （００３８４） ３﹒５７

香港交易所 （００３８８） ３﹒３８

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（ｃａ）

