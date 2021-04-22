《美元走勢－羅明立》各國關注病毒變種及疫情反撲的風險

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒１４ １０７﹒８２ １０７﹒８５

歐元╱美元 １﹒２０４７ １﹒２０２９ １﹒２０４７

英鎊╱美元 １﹒３９４９ １﹒３９２５ １﹒３９４３

美元╱瑞郎 ０﹒９１７０ ０﹒９１４５ ０﹒９１５０

美元╱港元 ７﹒７６３５ ７﹒７５９８ ７﹒７６０６

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《美元走勢》美國總統拜登表示當地接種２億劑新冠疫苗的目標已經達成，超過半數成年人

接種了至少一劑疫苗，而６５歲以上老人至少一劑的接種率達８０％。此外，有消息指，拜登在

未來幾日會公布另一項涉及美國家庭的刺激方案，金額至少１萬億美元。但前財長薩默斯批評刺

激經濟方案將推高通脹。

包括印度、日本及韓國的亞洲國家正面對疫情反彈的困擾，印度新增確診病例再次打破該國

自疫情以來的最高紀錄，單日超過３０萬宗；韓國疫情已呈現第四波大流行，而日本東京考慮４

月２９日至５月９日期間進入緊急狀態。各國關注病毒變種及疫情反撲的風險。



＊加拿大央行縮減買債規模＊



加拿大央行議息後宣布維持基準利率０﹒２５％不變，同時將今年的經濟增長預測由４％大

幅上調至６﹒５％，暗示明年下半年可能加息，並且縮減買債規模，下周開始從４０億加元下調

至３０億加元。消息刺激這兩日疲弱的加元反彈，漲至１﹒２４６０兌１美元。不過，其他非美

貨幣維持窄幅上落，歐元曾經回軟至１﹒２０支持位，市場關注隨著當地疫情未有進一步惡化，

歐洲央行今日議息會否對經濟有較樂觀的看法，甚至提及減慢買債速度。預期後市１﹒１９５０

－１﹒２１００之期波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

