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即市新聞

22/04/2021 16:07

《美元走勢－羅明立》各國關注病毒變種及疫情反撲的風險

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１４　　　１０７﹒８２　　　１０７﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０４７　　　１﹒２０２９　　　１﹒２０４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９４９　　　１﹒３９２５　　　１﹒３９４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７０　　　０﹒９１４５　　　０﹒９１５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６３５　　　７﹒７５９８　　　７﹒７６０６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統拜登表示當地接種２億劑新冠疫苗的目標已經達成，超過半數成年人
接種了至少一劑疫苗，而６５歲以上老人至少一劑的接種率達８０％。此外，有消息指，拜登在
未來幾日會公布另一項涉及美國家庭的刺激方案，金額至少１萬億美元。但前財長薩默斯批評刺
激經濟方案將推高通脹。
　　包括印度、日本及韓國的亞洲國家正面對疫情反彈的困擾，印度新增確診病例再次打破該國
自疫情以來的最高紀錄，單日超過３０萬宗；韓國疫情已呈現第四波大流行，而日本東京考慮４
月２９日至５月９日期間進入緊急狀態。各國關注病毒變種及疫情反撲的風險。
　
＊加拿大央行縮減買債規模＊
　
　　加拿大央行議息後宣布維持基準利率０﹒２５％不變，同時將今年的經濟增長預測由４％大
幅上調至６﹒５％，暗示明年下半年可能加息，並且縮減買債規模，下周開始從４０億加元下調
至３０億加元。消息刺激這兩日疲弱的加元反彈，漲至１﹒２４６０兌１美元。不過，其他非美
貨幣維持窄幅上落，歐元曾經回軟至１﹒２０支持位，市場關注隨著當地疫情未有進一步惡化，
歐洲央行今日議息會否對經濟有較樂觀的看法，甚至提及減慢買債速度。預期後市１﹒１９５０
－１﹒２１００之期波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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