《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，香港及新加坡政府最快下周一（２６日）公布「旅遊
氣泡」安排。
據《彭博》引述消息指，香港及新加坡原定今天公布細節，預期５月中旬展開計劃，但新加
坡方面決定取消今天公布，未知原因及延遲至何時公布日期。
旅遊界立法會議員姚思榮今早出席電台節目表示，一直向政府了解香港和新加坡之間的「旅
遊氣泡」進展，對方回覆正面，暫時仍未有具體時間表，但相信下月啟動的機會較大，但為免起
動後又因疫情失控而要叫停，兩地都比較審慎。（ｂｉ）
22/04/2021 11:22
【新冠肺炎】消息：香港與新加坡旅遊氣泡或延至下周一公布
《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，香港及新加坡政府最快下周一（２６日）公布「旅遊
氣泡」安排。
據《彭博》引述消息指，香港及新加坡原定今天公布細節，預期５月中旬展開計劃，但新加
坡方面決定取消今天公布，未知原因及延遲至何時公布日期。
旅遊界立法會議員姚思榮今早出席電台節目表示，一直向政府了解香港和新加坡之間的「旅
遊氣泡」進展，對方回覆正面，暫時仍未有具體時間表，但相信下月啟動的機會較大，但為免起
動後又因疫情失控而要叫停，兩地都比較審慎。（ｂｉ）
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