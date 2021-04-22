【新冠肺炎】消息：香港與新加坡旅遊氣泡或延至下周一公布

《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，香港及新加坡政府最快下周一（２６日）公布「旅遊

氣泡」安排。

據《彭博》引述消息指，香港及新加坡原定今天公布細節，預期５月中旬展開計劃，但新加

坡方面決定取消今天公布，未知原因及延遲至何時公布日期。

旅遊界立法會議員姚思榮今早出席電台節目表示，一直向政府了解香港和新加坡之間的「旅

遊氣泡」進展，對方回覆正面，暫時仍未有具體時間表，但相信下月啟動的機會較大，但為免起

動後又因疫情失控而要叫停，兩地都比較審慎。（ｂｉ）

