【中概焦點】傳滴滴出行新一輪ＩＰＯ前融資獲得１６億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》報道指，滴滴出行在新一輪Ｐｒｅ－

ＩＰＯ融資獲得１６億美元（約１２４﹒８億港元）。

早前報道指，滴滴出行已經委託高盛及摩根士丹利安排紐約ＩＰＯ，並計劃於本月秘密申請

在紐約上市，打算最早７月在掛牌上市。滴滴出行背後有軟銀、阿里巴巴（０９９８８）及騰訊

（００７００）等科技投資巨頭支持。此前亦有報道指滴滴出行是次ＩＰＯ考慮的估值至少為

１０００億美元。（ｃｗ）

