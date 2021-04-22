《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》報道指，滴滴出行在新一輪Ｐｒｅ－
ＩＰＯ融資獲得１６億美元（約１２４﹒８億港元）。
早前報道指，滴滴出行已經委託高盛及摩根士丹利安排紐約ＩＰＯ，並計劃於本月秘密申請
在紐約上市，打算最早７月在掛牌上市。滴滴出行背後有軟銀、阿里巴巴（０９９８８）及騰訊
（００７００）等科技投資巨頭支持。此前亦有報道指滴滴出行是次ＩＰＯ考慮的估值至少為
１０００億美元。（ｃｗ）
22/04/2021 17:49
【中概焦點】傳滴滴出行新一輪ＩＰＯ前融資獲得１６億美元
《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》報道指，滴滴出行在新一輪Ｐｒｅ－
ＩＰＯ融資獲得１６億美元（約１２４﹒８億港元）。
早前報道指，滴滴出行已經委託高盛及摩根士丹利安排紐約ＩＰＯ，並計劃於本月秘密申請
在紐約上市，打算最早７月在掛牌上市。滴滴出行背後有軟銀、阿里巴巴（０９９８８）及騰訊
（００７００）等科技投資巨頭支持。此前亦有報道指滴滴出行是次ＩＰＯ考慮的估值至少為
１０００億美元。（ｃｗ）
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