《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８７４２點，升４點，低水１３
點，最新報２８７３８點，無升跌，低水１７點，合約成交３６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９３０點，無升跌，低水９點，最新報１０９３２點，
升２點，低水７點，合約成交１９０張。
22/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２８７３８點，無升跌，低水１７點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８７４２點，升４點，低水１３
點，最新報２８７３８點，無升跌，低水１７點，合約成交３６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９３０點，無升跌，低水９點，最新報１０９３２點，
升２點，低水７點，合約成交１９０張。
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