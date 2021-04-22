【夜期時段】即月期指最新報２８７３８點，無升跌，低水１７點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８７４２點，升４點，低水１３

點，最新報２８７３８點，無升跌，低水１７點，合約成交３６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９３０點，無升跌，低水９點，最新報１０９３２點，

升２點，低水７點，合約成交１９０張。

