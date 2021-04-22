《經濟通通訊社２２日專訊》中國能源建設（０３９９６）預期，截至今年３月底止三個月
的純利將介乎７﹒５億至８﹒５億元人民幣之間，按年大幅增加。
集團表示，預期盈利大幅增加，主要由於工程建設業務盈利增長；高速公路、水泥業務恢復
正常生產經營，業務盈利較上年同期增幅較快。（ｓｋ）
22/04/2021 18:17
【企業盈喜】中國能源建設料首季純利介乎７﹒５億至８﹒５億人幣
《經濟通通訊社２２日專訊》中國能源建設（０３９９６）預期，截至今年３月底止三個月
的純利將介乎７﹒５億至８﹒５億元人民幣之間，按年大幅增加。
集團表示，預期盈利大幅增加，主要由於工程建設業務盈利增長；高速公路、水泥業務恢復
正常生產經營，業務盈利較上年同期增幅較快。（ｓｋ）
|中國故事22/04/2021
《神州經脈》關注中美元首隔空對話 A股牛皮 人幣即期九連升
|財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬 何啟俊:買內險不如買友邦
|FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
|開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
|中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰