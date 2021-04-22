【企業盈喜】中國能源建設料首季純利介乎７﹒５億至８﹒５億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》中國能源建設（０３９９６）預期，截至今年３月底止三個月

的純利將介乎７﹒５億至８﹒５億元人民幣之間，按年大幅增加。

集團表示，預期盈利大幅增加，主要由於工程建設業務盈利增長；高速公路、水泥業務恢復

正常生產經營，業務盈利較上年同期增幅較快。（ｓｋ）

