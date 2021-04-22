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22/04/2021 16:32

【新冠肺炎】本港新增１４宗確診，２宗本地個案源頭不明

　　《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日
新增１４宗新型冠狀病毒確診個案，當中２宗為源頭不明的本地個案。其餘１２宗是海外輸入個
案，另有３０宗初步陽性病例。
　　輸入個案中，８宗來自印度，７宗坐４月９日的航班來港，抵港後第１２日的樣本呈陽性，
另有４宗是Ｎ５０１Ｙ變異病毒。

＊兩宗源頭不明患者居新圍苑新碧閣及新寶城第４座＊

　　至於今日兩宗感染源頭不明的患者為１９歲男子及３１歲女子，分別居於屯門新圍苑新碧閣
及將軍澳新寶城第４座。１９歲男子是任職宏記的碼頭工人，負責將來港貨櫃資料輸入電腦，曾
光顧屯門區多間食肆。３１歲女子則為幼稚園教師，在日出康城綠茵英文（國際）幼稚園做主任
，最後上班是４月２０日，曾到觀塘上瑜伽班，亦曾去過婚紗展。
　　綠茵英文（國際）幼稚園今日停課，進行消毒和清潔，有兩班Ｋ３學生被列為密切接觸者，
要由成人陪同送往檢疫。

＊過去兩周１６５宗確診，其中１２８宗輸入＊

　　食物及衞生局副局長徐德義表示，過去兩星期錄得１６５宗確診個案，其中１２８宗為輸入
個案，１３宗本地個案，１５宗源頭不明，另錄得１３宗無病徵個案。徐德義指，如果有關人士
在強制檢疫期間確診，他們與密切接觸者，會由政府專車接走，不會對地區造成風險。（ｈｙ）

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