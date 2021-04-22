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22/04/2021 16:48

【新冠肺炎】接載滯英港人指定航班，全部２９１名乘客檢測呈陰性

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港府首班接載滯留英國港人的指定特別航班，凌晨抵達本港。
食物及衞生局副局長徐德義表示，機上２９１名乘客落機後隨即在本港機場檢測，全部結果呈陰
性，他們會送到指定設施檢疫２１日，在抵港第７、第１２、第１９日再做檢測，完成檢疫後，
再自我監察７天，並在抵港第２６日接受強制檢測。（ｈｙ）

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