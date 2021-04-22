【新冠肺炎】接載滯英港人指定航班，全部２９１名乘客檢測呈陰性

《經濟通通訊社２２日專訊》港府首班接載滯留英國港人的指定特別航班，凌晨抵達本港。

食物及衞生局副局長徐德義表示，機上２９１名乘客落機後隨即在本港機場檢測，全部結果呈陰

性，他們會送到指定設施檢疫２１日，在抵港第７、第１２、第１９日再做檢測，完成檢疫後，

再自我監察７天，並在抵港第２６日接受強制檢測。（ｈｙ）

