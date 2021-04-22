《經濟通通訊社２２日專訊》港府首班接載滯留英國港人的指定特別航班，凌晨抵達本港。
食物及衞生局副局長徐德義表示，機上２９１名乘客落機後隨即在本港機場檢測，全部結果呈陰
性，他們會送到指定設施檢疫２１日，在抵港第７、第１２、第１９日再做檢測，完成檢疫後，
再自我監察７天，並在抵港第２６日接受強制檢測。（ｈｙ）
22/04/2021 16:48
【新冠肺炎】接載滯英港人指定航班，全部２９１名乘客檢測呈陰性
《經濟通通訊社２２日專訊》港府首班接載滯留英國港人的指定特別航班，凌晨抵達本港。
食物及衞生局副局長徐德義表示，機上２９１名乘客落機後隨即在本港機場檢測，全部結果呈陰
性，他們會送到指定設施檢疫２１日，在抵港第７、第１２、第１９日再做檢測，完成檢疫後，
再自我監察７天，並在抵港第２６日接受強制檢測。（ｈｙ）
|財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬 何啟俊:買內險不如買友邦
|FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
|開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
|中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰