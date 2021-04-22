【企業盈喜】乙德投資料全年轉虧為盈賺最多１３００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》乙德投資控股（０６１８２）發盈喜，預期截至今年３月底止

年度將扭虧為盈，錄得純利介乎８００萬至１３００萬元，而去年同期錄得虧損約２３８０萬元

。該集團指，轉虧為盈主要由於新冠疫情暫時停工的若干項目復工，以及２０１８年更換主要承

建商而進度落後的項目復工。

該集團預期於今年６月底公布業績。（ｈｙ）

