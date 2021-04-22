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22/04/2021 17:32

【企業盈喜】乙德投資料全年轉虧為盈賺最多１３００萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》乙德投資控股（０６１８２）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度將扭虧為盈，錄得純利介乎８００萬至１３００萬元，而去年同期錄得虧損約２３８０萬元
。該集團指，轉虧為盈主要由於新冠疫情暫時停工的若干項目復工，以及２０１８年更換主要承
建商而進度落後的項目復工。
　　該集團預期於今年６月底公布業績。（ｈｙ）

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