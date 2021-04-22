《經濟通通訊社２２日專訊》乙德投資控股（０６１８２）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度將扭虧為盈，錄得純利介乎８００萬至１３００萬元，而去年同期錄得虧損約２３８０萬元
。該集團指，轉虧為盈主要由於新冠疫情暫時停工的若干項目復工，以及２０１８年更換主要承
建商而進度落後的項目復工。
該集團預期於今年６月底公布業績。（ｈｙ）
22/04/2021 17:32
【企業盈喜】乙德投資料全年轉虧為盈賺最多１３００萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》乙德投資控股（０６１８２）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度將扭虧為盈，錄得純利介乎８００萬至１３００萬元，而去年同期錄得虧損約２３８０萬元
。該集團指，轉虧為盈主要由於新冠疫情暫時停工的若干項目復工，以及２０１８年更換主要承
建商而進度落後的項目復工。
該集團預期於今年６月底公布業績。（ｈｙ）
|中國故事22/04/2021
《神州經脈》關注中美元首隔空對話 A股牛皮 人幣即期九連升
|財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬 何啟俊:買內險不如買友邦
|FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
|開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
|中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰