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即市新聞

22/04/2021 10:39

《真知灼見－溫灼培》加拿大央行為何收緊貨幣政策

　　《真知灼見》加拿大３月年通脹率２﹒２％，較２月的１﹒１％水平倍增。過去，加央行曾
估計通脹最快也要待２０２３年才能重返該行的２％通脹目標水平，但現在已超越了。相信正為
此因，加上當地樓市熾熱，導致昨晚（２１日）加央行於議息會後宣布把每周的買債規模由４０
億加元降至３０億加元。並暗示該行將可能提前在２０２２年底開始加息。現時加拿大官方息率
為０﹒２５％。
　
　　或許大家會問，加央行為何不仿效聯儲局，就是見到經濟改善也延遲收緊貨幣政策時間表，
好使經濟肯定見好轉後才有所行動？不過一點必須理解，加拿大政府過去發債數量不多，所以單
是在加央行過去一年的買債行動中，現時市場上４２％的加拿大政府國債已落入加央行手上。比
較在２０２０年３月未爆發疫情前，加央行只擁有約１０％的加拿大政府債券，相信正為此因導
致加央行不能繼續大規模買下去。
　
　　最後一點值得留意，由於杜魯多政府於本周一（１９日）的新財年才宣布一個為期三年，總
值１０１４億加元的刺激經濟方案。當中一半金額將於今個財年使用。所以可以想像，今年加拿
大的經濟也可能會增長得較快，相信這亦是使加央行昨晚作出收緊貨幣政策的原因。因應上述因
素，昨晚加元匯價明顯得支持。而今早（２２日）於亞洲市場所見，加元靠近１﹒２５兌１美元
邊緣。不排除短期內加元有機挑戰３月１８日高位１﹒２３６０兌１美元水平。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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