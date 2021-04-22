《投資領域－譚家駿》亞債趁回調吸納，需求持續強勁

《投資領域》各地新冠肺炎疫苗接種步伐加速，進展相當不俗，例如截至３月底止，美國近

１億成人已經至少接種了一劑疫苗，超過５３００萬或２０％的成年人口已經完成接種，意味著

到７月時所有成年人都已注射疫苗，以至圍繞環球經濟復甦的樂觀氣氛亦得以延續，包括亞洲在

內的企業盈利前景向好。

整體而言，由於經濟活動與企業盈利能力密切掛鈎的關係，我們預期投資者將會繼續聚焦在

疫苗的接種步伐之上。

與此同時，盡管疫情有受控跡象和疫苗接種情況良好，美國依然推出龐大財政刺激支持經濟

。



＊財政刺激帶來通脹壓力＊



舉例而言，規模達１﹒９萬億美元的經濟刺激計劃，已相當於９％的美國國內生產總值

（ＧＤＰ），當中的４０００億美元為向符合標準的美國人發放的直接補貼，會為消費開支帶來

即時影響，以致通脹重臨；而逾２萬億美元的基建開支計劃，更會進一步帶來額外的通脹壓力；

上述計劃固然利好美國經濟，惟對市場帶來的潛在影響亦不容忽視。

雖然聯儲局官員一直強調高通脹只會是暫時性，儲局在２０２４年前不會加息，惟我們相信

，在財政刺激加上仍然相當寬鬆的貨幣政策的情況下，通脹有升溫風險，甚至通脹可能會升至金

融海嘯以來的最高水平，並維持在高位較長時間。

一旦較高通脹真的來臨，金融市場將會更趨波動，情況就如同２０１３年時的縮減恐慌一樣

，當時市場因為聯儲局減少量寬規模而出現較大調整。

此外，為了支持這些規模龐大的刺激計劃，將導致美國的國債供應在未來一段時間持續急升

，進一步為債息帶來上升壓力，美國１０年期國債息今年１月約在１厘水平，３月時曾高見１﹒

７厘之上，惟債息今年來已累積不少升幅，即使有可能繼續上揚，上升步伐預期會轉趨溫和。



＊亞洲信貸需求強勁＊



債息上升，對亞洲信貸構成一定壓力，摩根大通亞洲信用指數的投資級別指數在第一季度回

落，不過，亞洲信貸市場的供需情況依然理想，新發行債券基本上都可迎來投資者的強勁需求，

這亦解釋了為何近年亞債的拋售幅度通常較小，持續時間亦較短。

因此，我們認為，假如亞洲信貸息差顯著地擴闊，尤其是同時美國國債息穩定下來的話，將

會是吸引的買入機會，投資者亦可關注以合理定價的新發行債券的機會，可以有效分散組合風險

。

美元走勢方面，由於美國國債供應料將增加，我們維持結構性看淡美元。不過，若債息持續

上揚，甚至市場開始反映聯儲局會早於２０２４年加息，有機會導致美元匯價在未來數月轉強，

所以我們對本地貨幣債券維持謹慎看法，尤其是印尼及印度等啤打值較高的債券。

然而，任何拋售對我們而言均可視為吸引的建倉機會，因為長遠來看，美元匯價難望轉強。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

