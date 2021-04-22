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即市新聞

22/04/2021 10:00

《投資領域－譚家駿》亞債趁回調吸納，需求持續強勁

　　《投資領域》各地新冠肺炎疫苗接種步伐加速，進展相當不俗，例如截至３月底止，美國近
１億成人已經至少接種了一劑疫苗，超過５３００萬或２０％的成年人口已經完成接種，意味著
到７月時所有成年人都已注射疫苗，以至圍繞環球經濟復甦的樂觀氣氛亦得以延續，包括亞洲在
內的企業盈利前景向好。
　　整體而言，由於經濟活動與企業盈利能力密切掛鈎的關係，我們預期投資者將會繼續聚焦在
疫苗的接種步伐之上。
　　與此同時，盡管疫情有受控跡象和疫苗接種情況良好，美國依然推出龐大財政刺激支持經濟


＊財政刺激帶來通脹壓力＊

　　舉例而言，規模達１﹒９萬億美元的經濟刺激計劃，已相當於９％的美國國內生產總值
（ＧＤＰ），當中的４０００億美元為向符合標準的美國人發放的直接補貼，會為消費開支帶來
即時影響，以致通脹重臨；而逾２萬億美元的基建開支計劃，更會進一步帶來額外的通脹壓力；
上述計劃固然利好美國經濟，惟對市場帶來的潛在影響亦不容忽視。
　　雖然聯儲局官員一直強調高通脹只會是暫時性，儲局在２０２４年前不會加息，惟我們相信
，在財政刺激加上仍然相當寬鬆的貨幣政策的情況下，通脹有升溫風險，甚至通脹可能會升至金
融海嘯以來的最高水平，並維持在高位較長時間。
　　一旦較高通脹真的來臨，金融市場將會更趨波動，情況就如同２０１３年時的縮減恐慌一樣
，當時市場因為聯儲局減少量寬規模而出現較大調整。
　　此外，為了支持這些規模龐大的刺激計劃，將導致美國的國債供應在未來一段時間持續急升
，進一步為債息帶來上升壓力，美國１０年期國債息今年１月約在１厘水平，３月時曾高見１﹒
７厘之上，惟債息今年來已累積不少升幅，即使有可能繼續上揚，上升步伐預期會轉趨溫和。

＊亞洲信貸需求強勁＊

　　債息上升，對亞洲信貸構成一定壓力，摩根大通亞洲信用指數的投資級別指數在第一季度回
落，不過，亞洲信貸市場的供需情況依然理想，新發行債券基本上都可迎來投資者的強勁需求，
這亦解釋了為何近年亞債的拋售幅度通常較小，持續時間亦較短。
　　因此，我們認為，假如亞洲信貸息差顯著地擴闊，尤其是同時美國國債息穩定下來的話，將
會是吸引的買入機會，投資者亦可關注以合理定價的新發行債券的機會，可以有效分散組合風險

　　美元走勢方面，由於美國國債供應料將增加，我們維持結構性看淡美元。不過，若債息持續
上揚，甚至市場開始反映聯儲局會早於２０２４年加息，有機會導致美元匯價在未來數月轉強，
所以我們對本地貨幣債券維持謹慎看法，尤其是印尼及印度等啤打值較高的債券。
　　然而，任何拋售對我們而言均可視為吸引的建倉機會，因為長遠來看，美元匯價難望轉強。
《首源投資北亞洲區分銷業務部董事　譚家駿》

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