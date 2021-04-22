《保險觸覺－黎柱基》革新家居保險，企業送禮之選

《保險觸覺》「家」是人生最珍貴的資產，特別在香港這個樓價和租金高企的地方，能夠擁

有一個安樂窩並不容易，更突顯家居保障的重要性。事實上，愈來愈多市民對家居保障的意識已

逐步提升，特別是年輕業主，有不少都表示已為個人物業購買家居保險，未雨綢繆為理想家居提

供保障。

隨著數碼科技的進步，保險業亦與時並進，靈活運用保險科技為大眾提供更優質及便利的保

險產品及服務。以ＡＸＡ安盛為例，最近就與保險科技公司合作，推出保險電子券，將家居保險

電子券化，讓企業夥伴可以購買保險電子券作為獨特及實用的禮物回饋客戶。目前市場反應理想

，有裝修公司亦已送出家居保險電子券給客戶，讓其客戶可憑券投保家居保險並獲得保障。

這雙贏的合作，一方面為裝修公司的服務增值，另一方面則令更多人得到家居保障，不用擔

心居所因水災、山泥傾瀉、盜竊或颱風等意外所造成的家居財物及個人物品的損失，就連衣物鞋

履、首飾古董及雪櫃內的食物的損壞都可以獲得賠償。

除財物保障外，家居保險涵蓋另一重要範疇就是「第三者責任保障」，例如因疏忽令單位發

生火警導致毗鄰單位受損，或是窗戶鬆脫墮落壓傷途人，而導致第三者身體受傷或財物損毀，當

中涉及的賠償金額可以高達數百萬元計，絕不能小覷，幸好家居保險中的「第三者責任保障」就

能承擔這些所招致的訴訟或賠償費。



＊投保家居保險需注意「自負額」＊



現在很多人都追求生活品味，喜歡收藏特色設計品裝飾安樂窩。假如居所內有貴重傢具或擺

設，便應考慮一些能提供高額保障的家居保險計劃。市場上有計劃能為每件傢俱、裝置及設備、

家用電器及個人物件提供高達１５萬港元的賠償額，而每件貴重物品則提供高達一萬港元的賠償

額，令投保人更加安心。

至於保費方面，大部分計劃會視乎受保居所的面積、樓齡及物業類別等因素而定，但投保人

亦要注意計劃內每個項目的自負額，否則有可能因低保費高自負額而需承擔損失。

大家在投保前，不妨細心比較市面上不同家居保險計劃的受保範圍、賠付金額、條款細則及

自負額，並建議尋找信譽良好的保險公司，以便享有完善的售後服務及協助。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

