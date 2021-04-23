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即市新聞

23/04/2021 13:45

《缸邊麗評－熊麗萍》內險跑輸必有因，國壽不算「真盈喜」

　　《缸邊麗評》內險股今年一直跑輸大市，中國人壽（０２６２８）、平安保險
（０２３１８）近日陸續公布第一季業績，為內險股帶來「閃光」，但始終欠缺動力。中國人壽
盈喜，平保首季新業務價值回復增長，惟估計仍難為股價有真正提振作用。
　
＊關鍵看保險本業＊
　
　　中國人壽預告今年首季非經審核盈利較去年同期增長５５％至７５％，即９４倍至
１２８﹒１８億元人民幣，當中主要是投資收益的帶動，集團增加固定收入的投資品種，加上投
資策略及戰術上配合，令投資收益大增，這固然是好事。不過，投資市場變幻莫測，而今年首季
內地股市欠缺表現，加重固定資產配置是成功的策略；而能否持續，仍視乎整體投資市場變化及
投資團隊的眼光。因此，這個盈喜並不算是「真盈喜」。
　　集團的保險本業表現才是業績的關鍵，尤其是新業務價值增長，這將反映未來保費收入的延
續性及新保單帶來的潛在盈利。而集團在代理人銷售團隊及保險產品的調整是否已為業務帶來新
的效益，這才是衡量集團盈利前景及是否值得投資的關鍵。
　
＊平保較國壽多元化＊
　
　　平安保險首季純利２７２﹒２３億元人民幣，較去年同期增長４﹒５％，集團對華廈幸福相
關投資資產進行減值計提及估值調整金額為１８２億元，對稅後盈利影響１００億元。
　　期內保險資金投資組合年度化總投資收益率及淨投資收益率分別為３﹒１％及３﹒５％，較
去年同期分別大降０３及０﹒１個百分點，總投資收益為２３９﹒０７億元，較去年同期減少７
﹒８％，這與中國人壽的強勁投資收益分別明顯；而集團在保險業務的表現亦未見突出，新業務
價值較去年同期增長１５﹒４％，主要是因為代理人團隊減少，及新業務價值率未有改善，集團
的壽險業務改革工程仍在進行，對代理人銀保及電銷渠道，與及「產品＋服務」策略成效，仍需
時間反映效應。至於集團第二大盈利來源－銀行表現不俗，期內淨利潤增長１８﹒５％，而平安
好醫生（０１８３３）虧損料持續至明年，對平保今年盈利前景仍審慎。平保業務較中國人壽多
元化，兩隻比較，前者仍可較秤先，但保險股仍需「守」，亦未宜加注。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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