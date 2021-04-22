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即市新聞

22/04/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》阿里反壟斷結案消除不明朗，看好後疫情發展

　　《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）截至去年１２月３１日止，錄得季度總收入達
２２１０﹒８億元人民幣，比２０１９年同期增３７％；而非公認會計準則淨利潤５９２﹒１億
元人民幣，同比增長２７％，繼續迎來增長。疫情令各行業均有受到負面影響，然而集團因其線
上模式，在疫情下反而受惠，包括旗下雲計算收入同比增長５９﹒５％。國內核心商業業務已全
面恢復到疫情前的水平，集團有穩定的利潤增長，加上充足現金流令其在未來能繼續強化核心業
務，有利長線上的增長；加上反壟斷調查案上不明朗因素已見有消除之勢，故值得留意。

＊建議現價買入，上望２６５元＊

　　雲計算方面，阿里雲作為國內最大的公有雲服務供應商，在亞太地區的市場地位亦屬領先。
公有雲收入、混合雲收入，以及來自每位客戶的平均收入等數字均錄得增長，顯示勢頭持續。集
團的雲原生數據倉庫ＡｎａｌｙｔｉｃＤＢ被據國際事務處理性能委員會評為全球最快的即時數
據庫方案，並能廣泛應用於電商、金融、物流、公共交通及娛樂等行業，故後續增長值得期待。
此外，在核心業務的電商平台方面，集團來自偏遠地區的新用戶和消費者數不斷增加，反映其擴
大商品供給以滿足多元化需求的策略有效；集團促進企業實行數字化轉型，提升其運營效率。而
疫情亦成為推手之一，國際差旅受限制令線上購物增加，同時令商家加速走向線上；在國內的後
疫情時代，消費者的喜好亦不斷變化，集團亦成功將它們辨識及滿足，成功擴大並豐富其消費者
基礎。可考慮於現價買入，上望２６５元，跌穿２２０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　
潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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