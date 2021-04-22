【國務會議】財政資金直達機制常態化，沖抵部分政策「退坡」影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２１日主持召開國務院

常務會議，會議指出，今年將中央財政直達機制常態化，與去年直達資金全部為增量資金不同，

今年主要為存量資金，通過改革調整資金分配利益格局，把中央財政民生補助各項資金整體納入

直達範圍，資金總量達２﹒８萬億元（人民幣．下同）。目前中央財政已下達直達資金２﹒６萬

億元，其中超過２﹒２萬億元已下達到資金使用單位。

會議指出，下一步，一要突出直達資金使用重點。著眼促進經濟穩中加固，將直達資金作為

沖抵部分階段性政策「退坡」影響的重要措施之一，繼續主要用於支持保就業保民生保市場主體

，讓資金流向群眾希望、企業期盼的方向和領域以及基層保工資保運轉，集中更多財力加大對義

務教育、基本醫療、基本住房等基本民生的投入，支持農田水利建設。

二要督促地方做好剩餘直達資金下達和使用，保障相關政策及時落地生效。引導地方在中央

直達資金基礎上，因地制宜擴大地方財政資金直達範圍。省級政府要繼續當「過路財神」、不當

「甩手掌櫃」，把更多財力下沉，增強基層抓政策落實的能力。

三要嚴格直達資金監管。財政、審計及相關部門都要加強監督，動態跟蹤地方資金分配、撥

付和使用情況，及時發現和糾正存在問題，對相關地方和責任人要視情通報約談，對虛報冒領、

截留挪用等違法違規行為發現一起徹查一起、嚴肅追責問責，確保直達資金用在刀刃上，更好發

揮惠企利民實效。

會議指出，去年中央財政下達直達資金１﹒７萬億元，對市縣基層實施減稅降費發揮了“雪

中送炭「作用，為穩住經濟基本盤提供了重要支撐。

