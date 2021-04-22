《思前想後－郭思治》港股本月轉先低後高冀再向上，騰訊小注吸納

《思前想後》大市經過本周一（１９日）之上升後，由於恆指於日中曾一度高見２９３１９

點，即已升越９日之高位２９１５２點，故本月大市之形態現已扭轉成先低而後高，直到執筆一

刻止計，本月大市暫是由１２日之低位２８２７４點升至１９日之高位２９３１９點，即月內之

波幅已稍擴闊至１０４５點，但由於一個月之高低位不該同時出現於６個交易日之內，加上１０

４５點之波幅應不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，只要先低後高之形態不變，大市

該仍會進一步上尋月內之新高。假如本月大市之波幅有約１２００點至１５００點，即表示恆指

已可憧憬一試２９４７４點至２９７７４點。當然，這並不代表大市會馬上發展新一輪之升浪，

因從近兩周之成交金額看，大市暫確欠缺一股欲上衝之動力，此亦為短期後市之隱憂，因在動力

不配下，大市之升勢多會漸受規限，但有一點可見到，恆指既能穩企於２９０００點水平，至少

已漸升離３月２５日之低位２７５０５點。



＊大市回升需有成交配合＊



恆指移動線方面的表現正逐步改善，首先，１０天線（約２８８２１點）已重越２０天線（

約２８６４９點），表示大市在月來雖仍處反覆不明中，但情況尚不算太差，現恆指既已成功重

越１０天線及２０天線，論形勢該有利於再進一步上試及重越５０天線（約２９１９８點）１單

從技術上看，只要恆指能成功升越５０天線，即表示其時大市已企於各組常用的平均移動線之上

，論形態當有利後市之發展。另外，亦可以說恆指自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調

整，該已止步於３月２５日之低位２７５０５點，而剩下之問題只是大市之成交金額能否改善而

已。



＊騰訊估值偏低中線部署＊



一眾新經濟股仍處整固待變之中，惟從月來之走勢上看，技術上已漸擺脫早前之弱態，如騰

訊（００７００），股價自２月１８日之高位７７５﹒５０元開始之回調至３月２５日低位５８

８﹒５０元止計，累積之跌幅已達１８７元或２４％，以跌幅計該可滿足一中期調之所需。另外

，騰訊大股東於５９５元完成配售１﹒９１８９億股，涉及資金達１１４１億元，單從事件上看

，接貨的基金當非簡單，而完成配售後，騰訊之走勢亦一直穩企於配股價之上，有理由相信，後

續之維穩買盤正作部署。騰訊目前之市盈率僅３１倍，論估值實有偏低感，不妨輕注吸納作中線

部署，首個上望目標該為６５８元，中期目標上望前高位７７５﹒５０元，只要先設止蝕在５９

５元，承擔風險有限。

另外，京東集團（０９６１８）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴（９９８８）亦可候

機先買小許「守門口」，一旦新經濟股之升潮再現，資金之吸納態度又會再次熾烈。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

