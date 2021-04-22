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即市新聞

22/04/2021 09:42

《輪證高清－孫明哲》正股波幅影響窩輪表現，圖表助了解波幅走勢

　　《輪證高清》踏入４月之後，恆指窄幅上落，高低波幅只有１０００點，波幅明顯回落連帶
窩輪引伸波幅亦同樣下跌，窩輪表現亦會受影響，每當跟投資者解釋波幅走勢的時候，他們都覺
得波幅變化一直很神秘，不知道哪裡可以找到波幅數據。現時市場上最為人熟識的波幅資訊是恆
指波幅指數，指數反映恆指的波幅走勢，可以用作為大市波幅的參考，但是又不能直接用來衡量
個股波幅的變化，最多只能作為一個粗略的估計，因為始終恆指和個股是不同的相關資產。
　　跟個股窩輪最接近的產品是相關的上市期權，因為窩輪是期權的一種，性質與上市期權相近
，但直接比較亦有所限制，例如上市期權有不同行使價、到期日，而且不同期權有不同的流通量
，流通量不足的期權參考價值很低，整體而言就是沒有一個像恆指波幅指數般統一呈現波幅走勢
的方法。
　　有見及此，高盛最近於網站中正股技術圖表新增了正股波幅變化圖，網頁利用港交所的數據
，綜合不同條款上市期權的引伸波幅，以一個圖表的方式，呈現出個股歷史波幅及上市期權引伸
波幅的走勢。投資者可更容易、更方便地觀察股份歷史波幅及上市期權引伸波幅的變化，從而波
幅走勢有更好的掌握，選擇更合適的產品應對市況。投資者可於網站中即時報價一欄輸入正股編
號或於正股資訊一覽（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇ
ｉ╱ｔｏｏｌｓ╱ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇ＿ｉｎｆｏ﹒ｃｇｉ）瀏覽正股波幅變化圖。
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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