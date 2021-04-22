【大國博弈】王毅與德國外長視頻磋商，稱不讚同以意識形態劃線

《經濟通通訊社２２日專訊》中國國務委員兼外長王毅周三（２１日）與德國外長馬斯舉行

視頻磋商時表示，不讚同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小圈子」，鼓吹「

新冷戰」，甚至基於虛假信息任意實施單邊制裁；中德雙方應共同做多邊主義的維護者。他並指

出，作為全球主要經濟體，雙方應共同抵制所謂「脫勾」逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢

穩定，加強在貿易投資、健康衛生、清潔能源、數字經濟、５Ｇ技術安全標準等領域合作。

王毅強調，當前形勢下，中德雙方要堅持維護真正的多邊主義，加強在聯合國和國際事務上

的溝通協調和相互支持。他又稱，開放不是單行道。希望德方也對中國保持開放，放寬對華高技

術產品出口限制，為中國企業在歐洲提供公平、開放、非歧視的投資環境。

馬斯表示，德方高度重視對華關係，願以德中建交５０周年為契機，為雙方合作設計更多積

極議程，推進雙邊關係進一步發展。願增進雙方各領域對話，在盡快恢復人員往來、抗疫、氣候

變化、人文交流等領域加強務實合作。

國家主席習近平周二（２０日）出席博鰲亞洲論壇時重申，要堅持真正的多邊主義，不能把

一個或幾個國家制定的規則強加於人，大國要有大國的樣子要展現更多責任擔當。在經濟全球化

時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫勾」違背經濟規律和市場規則，損

人不利己。（ｗｌ）

