【債務風險】山西：希望金融機構積極承銷和認購省屬煤炭企業債券

《經濟通通訊社２２日專訊》為期兩天的「金融機構進晉入企調研活動」昨日（２１日）在

太原拉開帷幕，來自全國逾１６０家銀行、券商、基金、保險、資產管理等金融機構的５００多

名嘉賓齊聚山西。推介會上，相關領導表示，希望金融機構聚焦山西國資國企改革主戰場，集中

金融優勢資源，支持山西高質量轉型發展。抓好資金總量保障，綜合運用多種融資手段，力爭資

金保障不斷檔、不掉鏈；抓好重點項目跟蹤服務，在優化服務上下功夫，在資金規模、資金價格

與期限結構匹配上出實招，不抽貸、不斷貸、不壓貸，確保實現穩貸、增貸和續貸，積極承銷和

認購省屬煤炭企業債券，助力全省能源革命綜合改革試點建設。



＊首季省屬煤企利潤總額同比增逾２７倍＊



山西作為煤炭重鎮，２０２０年以來開展了新一輪國資國企改革，煤炭企業從「七雄並立」

變為「焦煤、晉能雙航母」領航，華陽新材料和潞安現代化工並駕齊驅的新格局。改革重組完成

之後，今年一季度，省屬企業營業總收入同比增長２３﹒０７％，利潤總額同比增幅超過２７倍

；增加值同比增長４１﹒２％。

不過，由於河南省國資委控制的永煤控股去年１１月在毫無預兆下出現債務違約，導致後續

到期的債券亦連環爆煲，這大幅提高了中部省份國企及煤炭企業的融資成本，即便如此部分煤炭

企業債券仍無人問津。（ｗｌ）

