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22/04/2021 10:35

【債務風險】華夏幸福飆６％，累計未償債增至逾４７８億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》陷入債務泥沼的內地大型房地產商華夏幸福
（滬：６００３４０）最新公告稱，因流動性出現階段性緊張，近期公司及下屬子公司新增未能
如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額７０﹒３２億元（人民幣．下同）。截
至目前，該公司累計未能如期償還債務本息合計４７８﹒３６億元。目前公司正在與未能如期償
還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。
　　此前華夏幸福已有多期債券未能按時付息或兌付。「２０華夏幸福ＭＴＮ００１」和
「２０華夏幸福ＭＴＮ００２」均觸發交叉保護條款，持有人會議未能形成豁免決議，上述中票
於３月１９日提前到期；公司稱正與主承銷商和債委會溝通，推進展期工作安排。
　　華夏幸福在公告中表示，目前在地方政府的指導和支持下公司正在盡快開展綜合性的風險化
解方案制定工作。同時，金融機構債權人委員會也在積極協調推進公司債務展期事宜，為綜合化
解方案的制定和執行爭取必要的時間。
　　據外電４月８日引述參與華夏幸福債委會會議的知情人士透露，該公司已完成展期和解約
１７８億元的債務。知情人士轉述會議期間的情況稱，目前有１２０家左右債權人簽署加入債委
會。
　　華夏幸福現漲６％，報６﹒７５元。（ｗｌ）

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