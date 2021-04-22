《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３８天開展１００億元的逆回購，且是第１０７日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第５日零投放零回籠。（ａｃ）
22/04/2021 09:23
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３８天開展１００億元的逆回購，且是第１０７日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第５日零投放零回籠。（ａｃ）
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