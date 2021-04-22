【氣候峰會】美氣候特使預計習近平將於會上發布減排聲明

《經濟通通訊社２２日專訊》早前訪華的美國總統氣候特使克里接受《華盛頓郵報》採訪時

表示，預計中國國家主席習近平將在拜登組織的全球氣候峰會上發布有關中國減排努力的聲明，

以應對氣候變化所帶來的挑戰，但被問到中國會否同意未來１０年全球氣溫上升幅度控制在

１﹒５攝氏度的減排目標，克里稱目前不得而知。

另外，克里談到日前他與中方官員簽署的聯合聲明時，指出中國首次使用「危機」一詞形容

氣候變化問題，顯示中方同意問題緊急。（ｅｙ）

