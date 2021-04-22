【大國博弈】人大外事委：戰略競爭法案蓄意製造對抗，注定沒出路

《經濟通通訊社２２日專訊》針對美國國會參議院外委會審議通過「２０２１年戰略競爭法

案」，全國人大外事委員會發言人尤文澤表示，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意曲解

、誣蔑抹黑中國發展戰略和內外政策，粗暴干涉中國內政，用心險惡，損人害己，我們對此表示

強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，該法案蓄意製造意識形態對抗，搞零和博弈，既不符合時代潮流，也不利於促

進世界的和平、穩定與發展，注定沒有出路。中國堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核

心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿

易體制，主張世界各國平等相待，互尊互信，同舟共濟，共克時艱。

發言人又指，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉

台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。一

個中國原則是中國的紅線，我們堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內

政，不容任何外國干涉。



＊敦促美國國會停止審議推進該方案＊



發言人表示，中美即便在某些領域存在競爭，也應該是公平公正、遵守規則的良性、有序競

爭。中國一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定捍衛國家主權

、安全和發展利益。我們強烈敦促美國國會客觀理性看待中國發展，切實尊重中國主權和領土完

整，停止插手中國內政，停止審議推進該法案。

美國國會參議院外交關係委員會周三（２１日）以２１票贊成及１票反對通過長達２８０頁

的《戰略競爭法》法案（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ Ａｃｔ），加強對全

球供應鏈、科技領域的投資抗衡中國。（ｗｌ）

