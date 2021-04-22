【ＦＯＣＵＳ】特斯拉「花生」引技術之爭，自動駕駛催生新出行？

【ＦＯＣＵＳ】特斯拉女車主周一（１９日）「大鬧」上海車展事件，一石激起千層浪。官

方接連出聲引發劇情大反轉之外，亦升溫「自動駕駛」引發的政策監管及技術路線之爭。而拜登

周三（２０日）明言「美國必須提高電動汽車產量以趕超中國」，劍指巨大市場潛力及產業鏈布

局，有無想過，未來人類出行大趨勢或是「ｙｏｕ ｗａｎｔ ａ ｃａｒ ｗｈｅｎ ｙｏｕ

ｎｅｅｄ ａ ｃａｒ」？



＊終允交原始數據，所有權標準勢在必行＊



讓人又愛又恨的電動車之王特斯拉，意外成為上海車展最大的「花生」。女車主身穿印有「

剎車失靈」字樣Ｔ恤跳上車頂，遭警方帶走拘留５日，以及特斯拉方面暗示「事件背後有人指使

」的劇情，時隔一日大反轉。

繼中央政法委痛批特斯拉「老爺公關」驕縱豪橫後，新華社再指「要對中國大陸市場有敬畏

之心」。「絕不妥協」的特斯拉轉軚道歉，周三（２１日）晚更首次明確願提供事發前半小時的

車輛「原始」數據。坊間預期，隨著中國到２０３５年電動車銷售佔比料逾半，而車企紛紛布局

「自動駕駛」技術，界定汽車行駛數據記錄所有權、出台相關監管標準勢在必行。



＊激光雷達「傻瓜」 ＶＳ 華為推ＨＩ＊



車展「花生」事件更放大特斯拉面臨的「突然失控」、「自動加速」、「剎車失靈」等指控

，令人們再次聚焦特斯拉產品穩定，乃至自動駕駛背後「視覺感測圖像演算派 ＶＳ 激光雷達

為主的融合派」的技術路線之爭。

對於視覺感測派，車身搭載８個環景攝影機的特斯拉，可謂其頭號擁躉；行政總裁Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ曾公開指，激光雷達是「傻瓜才做的事（ｆｏｏｌ’ｓ ｅｒｒａｎｄ）」，分析指其

背後考量實際是忌憚激光雷達的高成本及大算力挑戰。

而激光雷達派近日最吸睛的新聞當屬華為發布的「Ｈｕａｗｅｉ Ｉｎｓｉｄｅ（ＨＩ）」

的智慧駕駛解決方案，及首款搭載此的北汽旗下極狐阿爾法Ｓ車型亮相。該車型配備３個激光雷

達，基礎預售價３８﹒８９萬元人幣，貴過特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ的３４﹒７９萬。



＊超級電池產能競逐，中國擁供應鏈優勢＊



從Ｇｏｏｇｌｅ、蔚來、小鵬、百度、寶馬等齊跟華為站在同一路線可見，激光雷達為主的

融合派技術靈敏度、精准度、長距離等都更勝一籌；以剛通過ＳＰＡＣ在美國上市的以色列激光

雷達初創公司Ｉｎｎｏｖｉｚ為例，其能感應到０﹒１米－２５０米範圍內的物體。

除了激光雷達等自動駕駛技術引發各科企紛紛涉足，超級電池產能競逐同熱火朝天。據預測

，到２０２８年，全球鋰離子電池總產能將突破１萬億瓦時，而中國料佔其中５７％；而若以提

供鋰離子電池所需的鈷、石墨、鋰、錳、鎳五大金屬原料的供應鏈（包括礦產資源、採礦能力、

精煉能力）國家計，中國料穩居第一（其次為澳洲、巴西，美國則十強不入）。

或是鑒於形勢逼人，拜登最新就指，美國最終應成為全球電動大巴和汽車的單一最大供應國

，但現在落後於中國，必須提高電動汽車產量以趕超。



＊Ｕｂｅｒ、滴滴風騷，私家車或非必需＊



根據拜登計劃，其擬斥資１７４０億美元提高電動車的產量及銷售、增加充電站。截止去年

底，美國過去十多年已售出的電動車數量約６８０萬輛（包括混合動力及純插電式），而中國僅

去年就售出電動車１３６﹒７萬輛。

拜登劍指巨大市場潛力及產業鏈布局，再想深一層，人類由依賴化石能源出行向電氣化的清

潔運輸過渡之外，方興未艾及巨頭爭相押注的自動駕駛╱智能駕駛技術，或顛覆習以為常的出行

習慣，如大眾汽車前執行長Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｄｉｅｓｓ所稱，人們未來或不一定想擁有一輛汽

車，而是「ｙｏｕ ｗａｎｔ ａ ｃａｒ ｗｈｅｎ ｙｏｕ ｎｅｅｄ ａ ｃａｒ」。

此從Ｕｂｅｒ市值超千億美元、傳聞將赴美上市的內地最大網路叫車平台滴滴出行估值目標

同逾千億美元可見一斑。

