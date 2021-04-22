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即市新聞

22/04/2021 08:59

《法證攻防－林恩》港股又將踏入業績期，留意港交所銀行內險

　　《法證攻防》港股２０２１年第一季度總成交金額較２０２０年上升逾８成，日均成交金額
由１月約２４４９億元，３月回落至日均約１９７９億元。港股四月成交轉淡，至４月２１日止
每日成交金額只有約１６００億元。港股通方面，港股首兩個月北水資金交投活躍，而３月起至
４月２０日滬深港通南下資金方向反覆，累計淨流入金額只有約１３４億元。恆生波幅指數
（ＶＨＳＩ）自三月頭起反覆回落，４月９日回落至１７﹒１百分點，是過去一年間的低位水平
，本周一（１９日）周二（２０日）小幅回升至１９百分點之上。
　　港股又迎來業績期，周四有萬科（０２２０２）和平保（０２３１８）公布業績。下周業績
焦點還有：匯豐（００００５）、海螺水泥（００９１４）、港交所（００３８８）、建設銀行
（００９３９）、比亞迪（０１２１１）、國壽（０２６２８）、中信證券（０６０３０）、工
商銀行（０１３９８）、中國銀行（０３９８８）和中國建材（０３３２３）等。更多資訊可以
在法巴網站中，「市場數據」一欄下，「業績公布」頁面查詢（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｂｎ
ｐｐｗａｒｒａｎｔ﹒ｃｏｍ╱ｔｃ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｒｅｓｕｌｔ－ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎ
ｔ）。
　　隨著很多企業將陸續公布業績，投資者要留意股息對輪證產品的影響。對於買正股的投資者
而言，多派股息可能是好事，雖然股價會於除淨後反映增加了的股息，或可吸引更多投資者注意
股票。但對衍生產品而言，增加股息對看好的認購證輪及牛證均有負面影響，因為未來的股價因
除淨後會變得更低，所以認購證輪及牛證價格會因而減少。相反，增加派息對市場上看淡的認沽
證輪及熊證則有正面影響，令認沽證輪熊證價格上調。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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