《陸言堂－陳永陸》全球疫情反彈對經濟復甦影響輕微

《陸言堂》港股今日（２２日）顯著造好，不過動力不太足夠，相信全日成交應該不會超過

１４００億元。不過近日成交沒有升至之前每日２０００億元水平，其實亦不代表市場的動力不

足，要知道近日不少大型股份作出配股行動，不少股份都落入機構投資者手上，而這些投資者如

果不是為了短期的炒作，同時散戶的參與程度降低，少了即市交易的買賣盤，這絕對會影響大市

的交投量，不過這亦不一定是利淡港股的走勢，故此恆指雖然看似無法突破２９２００點的關口

，可是２８２００點的水平同樣有不錯的支持，如果從現時的情況去分析，個人較為傾向港股會

突破２９２００點的關口，多於會跌穿２８２００點的水平。



事實上，利好港股的因素有兩個：一、是美匯指數持續轉弱，短期似乎有跌穿９０點關口的

機會，這其實會利好區內股市的表現，尤其是資源股；二、Ｂｉｔｃｏｉｎ持續出現調整的壓力

，因為大家開始意識到Ｂｉｔｃｏｉｎ的風險，加上傳出多個國家會收緊監管，所以

Ｂｉｔｃｏｉｎ短期應該會出現套現潮，至於是否已炒作完畢並非重點，而是資金短期會由

Ｂｉｔｃｏｉｎ流出至其他市場，相信區內股市應該會受惠。



因此，看好５月份的港股並非沒有因由，亦非過分樂觀，雖然區內以至全球疫情出現反彈，

但相信只會延遲全球國與國之間的旅遊，對國際航空業影響較大，但由於各國市民已習慣本土生

活及消費模式，所以對經濟復甦的影響只屬輕微，對港股這些相對落後的市場更不應有任何影響

。



＊中滙新收購將推動收入＊



至於板塊絕對可以留意教育股，因為普遍公布的業績表現都理想，其中中滙集團

（００３８２）公布中期業績，期內收入上升３２﹒５％至５﹒５４億元人民幣，已經達到全年

定下的１２﹒５億元目標中的４４％，而由於內地民眾的生活已經正常化，所以相信下半年的業

績表現應該可以更上一層樓，要達至全年目標其實不太困難。至於中期盈利則上升１２％至

１﹒６５億元人民幣，另外宣布派中期息０﹒０５５元，較上年同期增長１２﹒２％，這對收息

為主的投資者，亦是一個好的現象。



期內中滙在校學生人數為６﹒２４萬人，按年增長７６﹒８％，而由於集團去年新收購的兩

所學校四川城市職業學院及城市技師學院，於今年１月開始併表，期內其實只貢獻兩個月收入，

反而下半年提供全期貢獻下，這亦將可推動全年收入可以達成目標的主要原因，而兩所學校在校

學生人數超過２萬人，所以亦提前帶動集團學生總數超過６萬人的全年目標。



更重要是兩所學校總容量約３﹒５萬人，亦即是將可以令學生人數在未來攀升，加上集團旗

下華商學院於去年底正式完成轉設為獨立學院，預期２０２５財年將可節省１﹒５億元人民幣的

開支，對未來的盈利會帶來提升作用，所以現價與年初的高位１０﹒６元仍然有一定的距離下，

現價絕對值得買入。《獨立股評人 陳永陸》

