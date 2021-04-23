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即市新聞

23/04/2021 16:10

《陸言堂－陳永陸》全球疫情反彈對經濟復甦影響輕微

　　《陸言堂》港股今日（２２日）顯著造好，不過動力不太足夠，相信全日成交應該不會超過
１４００億元。不過近日成交沒有升至之前每日２０００億元水平，其實亦不代表市場的動力不
足，要知道近日不少大型股份作出配股行動，不少股份都落入機構投資者手上，而這些投資者如
果不是為了短期的炒作，同時散戶的參與程度降低，少了即市交易的買賣盤，這絕對會影響大市
的交投量，不過這亦不一定是利淡港股的走勢，故此恆指雖然看似無法突破２９２００點的關口
，可是２８２００點的水平同樣有不錯的支持，如果從現時的情況去分析，個人較為傾向港股會
突破２９２００點的關口，多於會跌穿２８２００點的水平。
　　
　　事實上，利好港股的因素有兩個：一、是美匯指數持續轉弱，短期似乎有跌穿９０點關口的
機會，這其實會利好區內股市的表現，尤其是資源股；二、Ｂｉｔｃｏｉｎ持續出現調整的壓力
，因為大家開始意識到Ｂｉｔｃｏｉｎ的風險，加上傳出多個國家會收緊監管，所以
Ｂｉｔｃｏｉｎ短期應該會出現套現潮，至於是否已炒作完畢並非重點，而是資金短期會由
Ｂｉｔｃｏｉｎ流出至其他市場，相信區內股市應該會受惠。
　
　　因此，看好５月份的港股並非沒有因由，亦非過分樂觀，雖然區內以至全球疫情出現反彈，
但相信只會延遲全球國與國之間的旅遊，對國際航空業影響較大，但由於各國市民已習慣本土生
活及消費模式，所以對經濟復甦的影響只屬輕微，對港股這些相對落後的市場更不應有任何影響

　
＊中滙新收購將推動收入＊
　
　　至於板塊絕對可以留意教育股，因為普遍公布的業績表現都理想，其中中滙集團
（００３８２）公布中期業績，期內收入上升３２﹒５％至５﹒５４億元人民幣，已經達到全年
定下的１２﹒５億元目標中的４４％，而由於內地民眾的生活已經正常化，所以相信下半年的業
績表現應該可以更上一層樓，要達至全年目標其實不太困難。至於中期盈利則上升１２％至
１﹒６５億元人民幣，另外宣布派中期息０﹒０５５元，較上年同期增長１２﹒２％，這對收息
為主的投資者，亦是一個好的現象。
　
　　期內中滙在校學生人數為６﹒２４萬人，按年增長７６﹒８％，而由於集團去年新收購的兩
所學校四川城市職業學院及城市技師學院，於今年１月開始併表，期內其實只貢獻兩個月收入，
反而下半年提供全期貢獻下，這亦將可推動全年收入可以達成目標的主要原因，而兩所學校在校
學生人數超過２萬人，所以亦提前帶動集團學生總數超過６萬人的全年目標。
　
　　更重要是兩所學校總容量約３﹒５萬人，亦即是將可以令學生人數在未來攀升，加上集團旗
下華商學院於去年底正式完成轉設為獨立學院，預期２０２５財年將可節省１﹒５億元人民幣的
開支，對未來的盈利會帶來提升作用，所以現價與年初的高位１０﹒６元仍然有一定的距離下，
現價絕對值得買入。《獨立股評人　陳永陸》

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