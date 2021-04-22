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即市新聞

22/04/2021 09:44

《ＥＴＦ動向－凌子敬》通脹升溫下對投資的啓示

　　《ＥＴＦ動向》今年的投資風險，除了大家都關注的中美角力、中資科技公司受反壟斷反的
陰霾外，跟據美國銀行一份對全球基金經理的調查，市場現時最擔心的風險為美國縮減債券購買
規模以及通脹重臨，而大家一直關注的疫情風險於今年３月開始首次不再是基金經理最擔心的風
險。隨著已接受疫苗注射的人口增加，加上環球央行史無前例地大力放水，商品市場亦回復正常
，全球經濟有望於今年有序復甦，因為低基數效應，預計最少未來一至兩年通脹亦會開始逐部上
漲。投資者現時其中一個著眼點應考慮如何對抗通脹。
　　投資者可能擔心，通脹上升的時候可能會導致股票或風險資產大跌。言而，通脹是不會一下
子飆升，一般都會是一個慢而有序的進程。參考歷史數據，通脹數字如果是由低位開始上升，加
上現時在息口上升壓力不大的情況下，其實對風險資產是一個好消息，輕微的通脹會推動企業的
盈利，從基本面來說企業盈利長遠將會反映於股價上。早前美國聯儲局亦暗示於２０２３年底之
前只有極低可能性加息，故此，投資者不能單單將全部資金存放銀行，應該更積極尋找抗通脹的
投資機會。
　　參考歷史數據，如果通脹是處於低位上升周期的話，全球股票以及新興市場股票的未來十二
個月平均表現會比起政府債券以及投資級別債券為好，而高收益債券亦會比投資級別債為佳。當
然，股票亦分了不同的種類，以十二個月的平均表現計算，傳統價值股如必需消費品、公用股、
物料股、基建股以及房地產信託基金（ＲＥＩＴ）表現為佳。而到了通脹上升到較後期，則能源
、消費服務、非必需消費品相關股票以及商品為佳。而商品方面，今年原油、白銀、銅等已經創
了數星期的高位，黃金的表現則跑輸其他商品。銅素有銅博士之稱，因為銅價的走勢往往與經濟
成正比。現時銅價已升破了一年高位，這位「博士」今次是否預測準確，大家可以拭目以待。
　　去年大家都可能持有得比較多科技相關股票，長遠來說，科技股依然有很大的增長空間。話
雖如此，今年的「勢」暫時不在科技相關股票，因此，投資者可以多分散組合，除了持有一部分
互聯網相關ＥＴＦ之餘，大家亦可考慮在組合上加多一點受惠通脹開始上升周期的相關ＥＴＦ。
投資道路上永遠都沒有長勝將軍，在不同的市況上應多靈活走位，以調整資產配置配合市場走勢
。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁　凌子敬》

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