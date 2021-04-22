《豪匯有期－陳健豪》美元兌日圓調整後吸納

《豪匯有期》美匯指數上月才勢如破竹，結果幾乎以３月份最高位、甚至第一季最高位

９３﹒４３不遠的９３﹒２３收市。但進入第二季後在美國１０年債息從１４個月高位持續回落

、加上對總統拜登推出的２萬億美元基建刺激方案最終規模及對經濟刺激作用未有想像中巨大，

預計國會會在７月中旬才通過法案，更重要的是市場對加稅方案有機會略加至２５％，開始擔心

美國財赤惡化、以及市場接受聯儲局不會在短時間內結束寬鬆貨幣政策下，美元跌至７星期最低

，重新跌至９０﹒８５才出現反彈。



疫情不明朗因素仍是市場第二季焦點所在，全球上周新增５２０萬宗，歐洲方面因歐盟於日

前公布獲得新一批合共１億劑的德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ和美國輝瑞共同研製疫苗，市場憧憬歐洲

的接種速度也加快，一眾投行開始睇好歐元及歐洲經濟前景。明天歐洲央行議息會將成為關鍵，

市場開始預期歐洲隨著接種人數上升、加上復活節時德國等國仍在最高級別封關、歐洲央行暫時

沒有誘因進一步加碼買債，甚至有機會上調未來增長預測，德國債息或能上升從而收窄跟美債息

的差距，成為歐元進一步上升的理據。相反，美元第一季因同樣理由而反彈，但目前卻需要就

２萬億基建方案規模有機會縮細、稅項收入有機會減少令財政赤字惡化、美國經濟復甦的步伐可

能不及預期般快而受壓。但另一方面，多個新興國家疫情惡化，其中印度成為重災區，因疫苗供

應不足以及印度總理莫迪不顧反對，堅持舉行一連串大型選舉造勢活動，單日新增確診數字高達

２５萬宗，連本港都決定暫時切斷跟當地的航班往來。一旦疫情仍未受控，市場避險情緒仍難完

全消散。



目前美匯指數調整至９０水平，短線投資主題仍未清楚、匯價亦在尷尬水平情況下，似乎不

宜大手買賣。若債息在１﹒５％水平附近回穩，而日本疫情仍然嚴重、接種人數遠低於歐美英等

國，加上東京及大阪等多個地區，或將會再次發布緊急事態宣言、令距離開幕日只餘３個月的東

京奧運再添變數，似乎都不利日圓走勢。技術上，美元兌日圓從１０４水平開始借美國債息同時

上升，短線在１１１水平出現調整，明顯支持位分別在１０７﹒５０、１０７﹒００及

１０６﹒２０，換言之一旦匯價在１０６－１０７﹒５水平內，或有機會成為這次調整的低位，

建議在１０７﹒００水平買入，跌穿１０５﹒８０止蝕，短線目標先訂在１０８﹒４０，中線目

標仍可設在今年新高１１１甚至去年高位１１２水平。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

