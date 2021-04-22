《經濟通通訊社２２日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會開會，評估四宗死亡個案及
兩宗孕婦流產個案，認為均與接種疫苗無關。
另外四宗死亡個案，死前１６至２３天打過疫苗，委員會指９２歲老翁有高血壓及高血脂等
，初步解剖顯示死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂。
而兩名５８歲及５４歲男子都有吸煙習慣，初步解剖發現死因分別是冠狀動脈病及高血壓心
臟病，而患有腎衰竭的７２歲老翁洗腎時突然心臟停頓離世，初步臨床評估死因是透析導管關聯
的敗血症及高鉀血症，四宗死亡個案均與打疫苗無關。（ｈｙ）
22/04/2021 10:02
【新冠疫苗】委員會評估兩宗孕婦流產及四宗死亡個案與打疫苗無關
《經濟通通訊社２２日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會開會，評估四宗死亡個案及
兩宗孕婦流產個案，認為均與接種疫苗無關。
另外四宗死亡個案，死前１６至２３天打過疫苗，委員會指９２歲老翁有高血壓及高血脂等
，初步解剖顯示死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂。
而兩名５８歲及５４歲男子都有吸煙習慣，初步解剖發現死因分別是冠狀動脈病及高血壓心
臟病，而患有腎衰竭的７２歲老翁洗腎時突然心臟停頓離世，初步臨床評估死因是透析導管關聯
的敗血症及高鉀血症，四宗死亡個案均與打疫苗無關。（ｈｙ）
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